خروج ستاره نیوزلند از لیست بازی با ایران به دلیل مصدومیت

به گزارش ایلنا، تیم ملی نیوزیلند اعلام کرد که متیو گاربت، هافبک تیم پیترزبورو یونایتد از ایالات متحده، به دلیل آسیب‌دیدگی در عضله پشت ران از لیست بازیکنان کنار گذاشته شده است. این بازیکن پس از انجام آزمایشات تصویربرداری دچار آسیب‌دیدگی تشخیص داده شد.

تیم ملی نیوزیلند جزئیات بیشتری درباره شدت این آسیب‌دیدگی ارائه نکرد، اما تصمیم به کنار گذاشتن او گرفت تا بتواند بازیکن جایگزینی را که هنوز اعلام نشده، به خدمت بگیرد. با این حال، بازیکن انتخاب‌شده از فهرست اولیه تنها از دور دوم مسابقات می‌تواند به تیم اضافه شود. بنابراین، دارن بیزلی، سرمربی تیم، در بازی ابتدایی امروز یک گزینه کمتر در نیمکت خواهد داشت.

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