حسام حسن: برابر بلژیک شخصیت واقعی مصر را نشان دادیم

به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر در نخستین مسابقه خود در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ نمایش قابل قبولی برابر یکی از مدعیان فوتبال اروپا ارائه کرد و با کسب یک امتیاز مهم، امیدهای خود برای صعود از مرحله گروهی را افزایش داد.

حسام حسن در نشست خبری پس از پایان مسابقه گفت: «از عملکرد بازیکنانم بسیار راضی هستم. برابر تیمی بازی کردیم که ستاره‌های بزرگی در اختیار دارد، اما بازیکنان مصر با تمرکز بالا و روحیه جنگندگی توانستند برنامه‌های تاکتیکی را به خوبی اجرا کنند.»

وی افزود: «در بیشتر دقایق مسابقه سازماندهی دفاعی خوبی داشتیم و در ضدحملات نیز خطرناک ظاهر شدیم. بازیکنانم نشان دادند که مصر فقط برای حضور در جام جهانی نیامده و می‌تواند مقابل هر تیمی رقابت کند.»

سرمربی فراعنه درباره گل خورده تیمش نیز اظهار کرد: «روی یک صحنه بدشانس بودیم، اما فوتبال همین است. مهم این بود که پس از دریافت گل تمرکز خود را از دست ندادیم و بازی را مدیریت کردیم.»

حسام حسن همچنین تأکید کرد که کسب یک امتیاز مقابل بلژیک نباید باعث رضایت کامل تیم شود: «هنوز دو بازی بسیار دشوار دیگر پیش رو داریم. این نتیجه زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که در دیدارهای بعدی نیز امتیاز بگیریم. هدف ما صعود به مرحله حذفی است و برای رسیدن به آن باید همین روحیه را حفظ کنیم.»

مصر در هفته دوم مرحله گروهی به مصاف نیوزلند خواهد رفت؛ دیداری که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت فراعنه برای صعود به دور بعدی رقابت‌ها داشته باشد. با توجه به نمایش امیدوارکننده مقابل بلژیک، هواداران فوتبال مصر اکنون با خوش‌بینی بیشتری به ادامه مسیر تیم ملی کشورشان در جام جهانی ۲۰۲۶ نگاه می‌کنند.

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