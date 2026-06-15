گارسیا: نتیجه عادلانه بود، اما بلژیک باید بهتر شود

به گزارش ایلنا، تیم ملی بلژیک در نخستین دیدار خود در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ برابر مصر با نتیجه ۱-۱ متوقف شد. مصری‌ها با گل زودهنگام امام عاشور پیش افتادند و بلژیک در نیمه دوم با گل به خودی محمد هانی به بازی بازگشت.

رودی گارسیا در نشست خبری پس از بازی گفت: «در نیمه نخست به اندازه کافی تهاجمی نبودیم و مصر کار را برای ما دشوار کرد. پس از استراحت بین دو نیمه واکنش بهتری نشان دادیم و فرصت‌های بیشتری ساختیم.»

وی افزود: «کسب یک امتیاز در بازی نخست بهتر از شکست است، اما می‌دانیم که باید در دیدارهای آینده عملکرد بهتری داشته باشیم. هنوز همه چیز در اختیار خودمان است و برای صعود به مرحله بعدی می‌جنگیم.»

سرمربی شیاطین سرخ همچنین از تأثیر حضور روملو لوکاکو در نیمه دوم تمجید کرد. لوکاکو دقایقی پس از ورود به زمین روی صحنه گل تساوی‌ساز تأثیر مستقیم داشت و فشار او باعث اشتباه مدافع مصر شد.

بلژیک با این تساوی نخستین امتیاز خود را در گروه G کسب کرد و اکنون خود را برای دیدار بعدی برابر ایران آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت صعود این تیم به مرحله حذفی داشته باشد.

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