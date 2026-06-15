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جام جهانی ۲۰۲۶؛

امام عاشور بهترین بازیکن دیدار بلژیک و مصر شد

امام عاشور بهترین بازیکن دیدار بلژیک و مصر شد
کد خبر : 1799733
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بهترین بازیکن دیدار بلژیک و مصر مشخص شد.

به گزارش ایلنا، در پایان دیدار تیم‌های ملی بلژیک و مصر در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، امام عاشور به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

هافبک تیم ملی مصر در دیداری که با تساوی ۱-۱ به پایان رسید، نمایش درخشانی ارائه داد و در دقیقه ۱۹ با یک شوت تماشایی دروازه بلژیک را باز کرد تا نخستین گل مصر در این دوره از رقابت‌ها را به ثمر برساند.

عاشور علاوه بر گلزنی، در فاز دفاعی نیز عملکرد مؤثری داشت و بارها حملات بلژیک را خنثی کرد. عملکرد او نقش مهمی در کسب نخستین امتیاز مصر در گروه G داشت. 

این مسابقه در نهایت با نتیجه ۱-۱ خاتمه یافت؛ جایی که بلژیک در نیمه دوم روی گل به خودی محمد هانی به تساوی رسید. 

با این نتیجه، مصر و بلژیک هر کدام یک امتیاز کسب کردند و رقابت در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ را با تساوی آغاز کردند.

 

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