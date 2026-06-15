بلژیک 1 - 1 مصر ؛ تقسیم امتیاز رقبای ایران

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و مصر از ساعت 22:30 دوشنبه شب در چارچوب دور نخست از مرحله گروهی جام جهانی 2026، در ورزشگاه لومِن فیلد سیاتل به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی یک - یک به پایان رسید.

فراعنه از نیمه اول بسیار زهردارتر از حریف خود بودند و گل زیبای امام عاشور در دقیقه 19 مزد این برتری نسبی بود. همین گل برای پیروزی مصر در پایان نیمه اول کفایت می‌کرد.

در نیمه دوم نیز شاگردان حسام حسن فرصت‌های گلزنی زیادی روی دروازه شیاطین سرخ فوتبال اروپا ساختند که ثمری نداشت. در شرایطی که رودی گارسیا برای فرار از شکست مشغول وارد کردن مهره‌های هجومی خودش به زمین بود، روملو لوکاکو را در دقیقه 66 به میدان فرستاد.

در همین دقیقه بود که روی یک ضد حمله که لوکاکو روی آن تأثیرگذار بود، محمد هانی دروازه خودی را گشود و گل تساوی را برای بلژیک به ارمغان آورد. ادامه این مسابقه مهیج اما هیچ گلی در بر نداشت تا امتیازات میان بلژیک و مصر تقسیم شود.

رامون آباتی داور برزیلی این مسابقه، تیموتی کاستانیه و ماکسیم دی کویپر از بلژیک و مروان عطیه و امام عاشور از مصر را با کارت زرد جریمه کرد.

در دومین مسابقه گروه G نیز تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند از ساعت 4:30 بامداد امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه سوفای لس آنجلس مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند.

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