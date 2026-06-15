انفجار در اینستاگرام با معجزه پیرمرد ۴۰ ساله
دروازهبان کیپورد پس از متوقف کردن اسپانیا میلیونی شد
ووزینیا، دروازهبان ۴۰ ساله تیم ملی کیپورد، پس از نمایش درخشان خود در جریان تساوی کشورش مقابل اسپانیا در جام جهانی، با هجوم بیسابقه هواداران فوتبال روبرو شد و بیش از یک میلیون دنبالکننده جدید در اینستاگرام جذب کرد.
به گزارش ایلنا، این دروازهبان ۴۰ ساله نمایش شگفتانگیزی از خود به اجرا گذاشت تا کشورش در اولین حضور خود در تاریخ جام جهانی، به یک تساوی بدون گل باورنکردنی مقابل اسپانیا دست پیدا کند.
کارشناسان شبکه برزیلی «کازه تیوی» (Caze TV) به حدی تحت تأثیر بازی او قرار گرفته بودند که در بین دو نیمه از بینندگان خود خواستند تا کمک کنند تعداد دنبالکنندههای ووزینیا در اینستاگرام به ۱۰۰ هزار نفر برسد. هواداران نیز به صورت دستهجمعی به صفحه او هجوم بردند، تا جایی که شمار فالوورهای این گلر تنها در عرض یک دقیقه به ۲۲۰ هزار نفر رسید.
این بازیکن باذکاوت که در رده باشگاهی در سطح دوم فوتبال پرتغال و برای تیم چاوز بازی میکند، پس از پایان بازی و هنگام چک کردن تلفن همراهش با بهمنی از اعلانها روبرو شد. تا دقیقه ۶۰ مسابقه، تعداد دنبالکنندههای صفحه اینستاگرام او به ۳۵۰ هزار نفر رسیده بود.
معجزه در رختکن؛ عبور از مرز یک میلیون فالوور در پنج دقیقه!
با به صدا درآمدن سوت پایان بازی، فالوورهای ووژینیا به ۳۸۹ هزار نفر رسید و در کمال شگفتی، او تنها در پنج دقیقه پس از سوت پایان، ۵۰۰ هزار دنبالکننده دیگر نیز جذب کرد. در نهایت، زمانی که او قدم به رختکن تیمش گذاشت، تعداد فالوورهایش از مرز یک میلیون نفر عبور کرده بود.
این گلر باسابقه با ثبت یک کلینشیت باورنکردنی، به کیپورد کمک کرد تا اسپانیا را در آتلانتا متوقف و شگفتزده کند. ووژینیا با ثبت ۷ مهار موفق در جریان این تلاش قهرمانانه، نمره درخشان ۸.۴ را از سایت «هو اسکورد» دریافت کرد. با به صدا درآمدن سوت پایان، او توسط همتیمیهای هیجانزدهاش در آغوش کشیده شد و در حالی که غرق در این لحظه تاریخی بود، اشک در چشمانش حلقه زد. ووژینیا از سال ۲۰۱۲ برای کیپورد بازی میکند و مقابل اسپانیا، هشتاد و نهمین بازی ملی خود را انجام داد.
او پس از پایان این دیدار گفت: «من بعد از بازی گریه کردم چون در کودکی با پدربزرگ و مادربزرگم بزرگ شدم و آنها نتوانستند اینجا باشند؛ چرا که چند سال پیش از دنیا رفتند. مادرم هم به دلیل مشکل ویزا و هزینههایی که باید برای آن پرداخت میکردیم نتوانست به اینجا بیاید. ما نتوانستیم کارها را به موقع انجام دهیم.»
ووژینیا پیش از آغاز این تورنمنت، پستی درباره افتخار حضور در اولین جام جهانی تاریخ کشورش منتشر کرده و در اینستاگرام خود نوشته بود: «شمارش معکوس برای یک رویا. نزدیکتر شدن به آغاز بازی در بزرگترین استیج فوتبال جهان! برای ما. برای تاریخ ما. برای مردم ما.»