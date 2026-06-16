مورینیو دست روی ستاره دورتموند گذاشت

به گزارش ایلنا، در حالی که مسابقات جام جهانی تمام تابستان را تحت تأثیر قرار داده، ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، از هم‌اکنون پشت صحنه در حال فعالیت است تا آینده این غول اسپانیایی را شکل دهد. طبق گزارش اسکای اسپورت، این سرمربی ۶۳ ساله تمایل زیادی دارد تا گزینه‌های خود را در قلب زمین تقویت کند و فلیکس انمچا را به عنوان پروفایلی ایده‌آل برای تزریق انرژی و خلاقیت به سانتیاگو برنابئو شناسایی کرده است.

مورینیو از قبل پرس‌وجوهایی را در مورد وضعیت در دسترس بودن این بازیکن مایل به جدایی که پس از نمایش‌های مقتدرانه در بوندس‌لیگا ارزشش به شدت بالا رفته، آغاز کرده است. با این حال، لوس بلانکوس در این راه تنها نیست و غول‌های لیگ برتر انگلستان یعنی منچستریونایتد و منچسترسیتی نیز به منظور تقویت اسکواد خود، این وضعیت را به دقت زیر نظر دارند.

موضع دورتموند با قرارداد بزرگ تا سال ۲۰۳۰

با وجود تمایل روزافزون برخی از بزرگترین باشگاه‌های اروپا، دورتموند خود را در موضع قدرت برای مذاکره می‌بیند. این باشگاه در اوایل سال جاری حرکتی قاطعانه انجام داد تا این بازیکن ۲۵ ساله را تا سال ۲۰۳۰ متعهد نگه دارد و به این ترتیب، هرگونه امیدواری برای یک انتقال ارزان‌قیمت را از بین برد. این تعهد بلندمدت تضمین می‌کند که زنبورها در صورت شکل‌گیری یک جنگ پیشنهادی، تمام برگ‌های برنده را در اختیار خواهند داشت.

نکته مهم این است که گفته می‌شود قرارداد انمچا شامل یک بند فسخ به ارزش ۷۰ میلیون یورو است، اما این بند تنها از تابستان سال ۲۰۲۷ قابلیت فعال‌سازی دارد. در نتیجه، هر باشگاهی که تمایل داشته باشد این هافبک را در پنجره نقل‌وانتقالاتی کنونی به خدمت بگیرد، به احتمال زیاد باید پیشنهادی نجومی و بسیار فراتر از این رقم ارائه دهد تا مدیران دورتموند را وسوسه به فروش کند.

صعود شهاب‌سنگی در سیگنال ایدونا پارک

متحول شدن انمچا از زمان انتقال ۳۰ میلیون یورویی‌اش از وولفسبورگ در سال ۲۰۲۳، چیزی کم از یک شاهکار نداشته است. او که در ابتدا به عنوان جانشین جود بلینگام وارد تیم شد، تا کنون ۱۱۲ بار در مسابقات رسمی برای زنبورها به میدان رفته و آمار ۱۳ گل و ۸ پاس گل را ثبت کرده است. اهمیت او برای تیم در وضعیت دستمزدش نیز منعکس شده است، چرا که او در فصل آینده به یکی از بالاترین دریافت‌کنندگان حقوق در این باشگاه تبدیل خواهد شد.

نیکو کواچ، سرمربی دورتموند، بارها به طور علنی درباره تأثیرگذاری این بازیکن صحبت کرده و گفته است: «فلیکس در مسیر خوبی در حال پیشرفت است. او مترونوم ما در خط میانی است و بازی ما را هدایت و رهبری می‌کند. ما به او نیاز داریم. من خوشحالم که او این‌قدر خوب در حال توسعه بازی خود است.»

درخشش در جام جهانی آتش نقل‌وانتقالات را شعله‌ور کرد

این هافبک فرم خوب باشگاهی خود را به عرصه بین‌المللی نیز منتقل کرده و در جریان پیروزی قاطع ۷-۱ آلمان مقابل کوراسائو در افتتاحیه جام جهانی درخشید. انمچا در این جشنواره گل، قفل دروازه را باز کرد و یک پنالتی هم گرفت تا شهرت خود را به عنوان بازیکن بازی‌های بزرگ بیشتر تثبیت کند.

انمچا به تازگی در این باره گفت: «من در طول چند سال گذشته تجربه‌های فوق‌العاده زیادی با این باشگاه و هوادارانش داشته‌ام و از اعتماد باشگاه بسیار سپاسگزارم. می‌خواهم با ارائه بهترین بازی‌هایم برای بوروسیا دورتموند، این اعتماد را جبران کنم.»

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