به گزارش ایلنا، کادر پزشکی و فنی تیم ملی برزیل بر سر نحوه استفاده از نیمار در مرحله اول جام جهانی به یک اجماع کلی رسیده‌اند: «احتیاط» تنها راه پیش‌رو است. با وجود اشتیاق فراوان هواداران برای بازگشت این سوپراستار به ترکیب اصلی، هیچ نشانه‌ای مبنی بر ریسک روی او در دیدار آینده مقابل هائیتی در فیلادلفیا وجود ندارد.

بر اساس گزارش ESPN، برزیلی‌ها به شدت مصمم هستند تا از هرگونه عقب‌گرد در روند بهبودی او که می‌تواند منجر به پایان زودهنگام تورنمنت برای این بازیکن شود، جلوگیری کنند. نیمار از زمان ورود به اردوی سلسائو در ۲۷ می، حتی یک جلسه تمرینی هم زیر نظر کارلو آنچلوتی انجام نداده و دستور کادر فنی این است که او با بازگشت زودهنگام به تمرینات پرفشار، دچار مصدومیت دوباره نشود.

برنامه زمانی ریکاوری مصدومیت ساق پا

نیمار در حال حاضر مراحل درمان مصدومیت درجه دو عضله ساق پای خود را سپری می‌کند؛ آسیبی که در ۱۷ می و هنگام بازی برای سانتوس به آن دچار شد. اگرچه او به تازگی فشار تمرینات خود را در سالن بدنسازی افزایش داده که نشانه‌ای مثبت از پیشرفت در روند درمان است، اما هنوز فرسنگ‌ها با آمادگی برای مسابقه فاصله دارد و به تمرینات گروهی روی چمن اضافه نشده است.

برنامه مدون کادر پزشکی این است که ستاره ۳۲ ساله در این هفته برای انجام تمرینات انفرادی پا به چمن بگذارد، اما تنها زمانی اجازه حضور در تمرینات گروهی را دریافت خواهد کرد که پزشکان مطمئن شوند او هیچ دردی احساس نمی‌کند. با توجه به اینکه او بیش از یک ماه است در هیچ مسابقه رسمی به میدان نرفته، دوری از شرایط بازی فاکتوری تعیین‌کننده در این تصمیم‌گیری بزرگ خواهد بود.

نقشه مخفی کارلتو برای بازی‌های مرگ و زندگی

در پشت پرده، برزیلی‌ها اکنون روی برنامه‌ای کار می‌کنند که بر اساس آن، نیمار برای مراحل حذفی جام جهانی به مرز آمادگی کامل برسد. این استراتژی به طور قطعی او را از بازی با هائیتی محروم می‌کند و حضورش در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل اسکاتلند در میامی (۲۴ ژوئن) را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. البته این رویکرد محتاطانه تنها زمانی ادامه خواهد یافت که نتایج سلسائو در زمین، مجال استراحت دادن به او را فراهم کند.

آنچلوتی به شدت تمایل دارد بهترین بازیکن خود را در اختیار داشته باشد، اما هرگز حاضر نیست سلامت این بازیکن را به خطر بیندازد. کارلتو به تازگی درباره علت دعوت از این ستاره مصدوم توضیح داد: «نیمار بسیار سخت تلاش می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن ریکاوری کند. وقتی ما او را دعوت کردیم، فقط به خاطر کیفیت فنی غیرقابل انکارش نبود؛ بلکه به خاطر تجربه گران‌بها و الگویی است که او می‌تواند برای بازیکنان جوان‌تر تیم ایفا کند.»

ارزیابی نهایی در روزهای آینده

تیم پزشکی برزیل احتمال انجام تصویربرداری‌های جدید در روزهای آینده را رد نکرده تا مشخص شود آیا درمان‌های فشرده با موفقیت عضله ساق پای او را ترمیم کرده است یا خیر. این نتایج مشخص خواهد کرد که آیا نیمار می‌تواند به روند بازگشت خود سرعت ببخشد یا باید به توانبخشی انفرادی در سالن بدنسازی ادامه دهد.

برزیل در حال سبک و سنگین کردن احتیاط کوتاه‌مدت در برابر سود بلندمدت است. سلسائو با یا بدون برترین گلزن تاریخ خود، باید راه صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را هموار کند؛ جایی که آن‌ها امیدوارند نیمارِ کاملاً آماده و استراحت‌کرده، رهبری تیم را برای فتح ششمین جام قهرمانی جهان به دست بگیرد.

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