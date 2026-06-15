ما کرواسی هستیم و سهشیرها را غافلگیر میکنیم
شلیک نهایی لوکا مودریچ به شایعه بازنشستگی
لوکا مودریچ، فرمانده کرواتها، در آستانه جدال حساس با انگلستان در جام جهانی، با رد هرگونه هراس از سهشیرها، پاسخ به سوالات مربوط به بازنشستگیاش را به بعد از تورنمنت موکول کرد.
به گزارش ایلنا، لوکا مودریچ هنوز به هیچ عنوان آماده آویختن کفشهایش نیست، اما در عین حال تمایلی هم ندارد که درباره مقصد و تیم فصل آیندهاش صحبتی به میان آورد. مهندس ۴۰ ساله خط میانی آثمیلان حالا پا به پنجمین جام جهانی خود میگذارد و به وضوح نشان داده که افتخارات شخصی و مذاکرات تمدید قرارداد، در مقایسه با شکوه موفقیت در لباس تیم ملی برای او در اولویت دوم قرار دارند.
قرارداد کاپیتان کرواسی با روسونری در پایان این تابستان به اتمام میرسد؛ هرچند او بند تمدید ۱۲ ماهه را در اختیار دارد. با وجود اینکه هنوز تصمیم نهایی او رسماً اعلام نشده و گزارشهای متعددی از احتمال بازنشستگیاش پس از این تورنمنت حکایت دارند، مودریچ زیر بار تایید این شایعات نرفت و به خبرنگاران گفت: «من در حال حاضر منحصراً روی این تورنمنت تمرکز کردهام، چون میخواهم به بهترین شکل ممکن به تیم ملی کشورم کمک کنم.»
پیرمرد خستگیناپذیر کرواتها تنها دو بازی با دویستمین بازی ملی خود فاصله دارد، اما اصرار دارد که به این سفر به آمریکای شمالی، به چشم یک تور خداحافظی یا «رقص آخر» در صحنه بینالمللی نگاه نمیکند.
اینجا کسی از ارتش توخل نمیترسد
کرواسی در اولین گام از مرحله گروهی با قرعهای سخت یعنی انگلستان روبرو شده است؛ تیمی که مودریچ از آن به عنوان غول گروه یاد میکند. با این حال، هافبک افسانهای میلان فوراً شایعات مربوط به هراس تیمش از اسکواد پرستاره سهشیرها و برچسب مدعی بودن آنها را رد کرد.
او با استقبال از این چالش بزرگ گفت: «ما به همه احترام میگذاریم، اما از هیچکس نمیترسیم. حالا وقت آن است که این موضوع را درون زمین مسابقه ثابت کنیم. ما میخواهیم کاری کنیم که همه مردم کرواسی دوباره به این تیم افتخار کنند.» مودریچ معتقد است که اگرچه انگلیس روی کاغذ شانس اول پیروزی است، اما فاکتور «تجربه گرانبها» در اردوی شطرنجیها، همان برگ برندهای است که برای رقابت در بالاترین سطح به آن نیاز دارند.
پس از نایبقهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ و کسب مدال برنز در سال ۲۰۲۲، کرواسی با اعتبار یک تیم «شگفتیساز بزرگ» پا به این مسابقات میگذارد. مودریچ با قاطعیت اعلام کرد که آنها صرفاً برای پر کردن جدول یا یک حضور تشریفاتی به ایالات متحده سفر نکردهاند، بلکه هدفشان چنگ زدن به جامی است که در دورههای گذشته به شکلی ظریف از دستشان سر خورده است.
او در این باره افزود: «بزرگترین نقطه قوت کرواسی در دورههای اخیر جام جهانی، همیشه و در همه حال "اتحاد و یکپارچگی" بوده و این بار هم باید دقیقاً همینطور باشد. ما اینجا نیستیم که فقط مسابقه بدهیم یا نقش سیاهیلشکر را بازی کنیم. وقتی این تیم منسجم و یکدست باشد، توانایی به زانو درآوردن هر رقیبی را دارد.»
انتقال ژن برنده به نسل جدید
همزمان با تغییر نسل طبیعی که در بدنه شطرنجیها در حال رخ دادن است، مودریچ نقشی فراتر از یک بازیساز صرف را برای خود متصور است؛ او پل ارتباطی میان نسل طلایی قدیمی و استعدادهای نوظهور کشورش است. او بر این باور است که وظیفه اصلیاش، ایجاد بستری آرام برای درخشش جوانترهاست تا زیر فشار سنگین انتظارات، خلاقیتشان کور نشود.
لوکا مودریچ در پایان صحبتهایش گفت: «ما بازیکنان با تجربهتر باید دست جوانترها را بگیریم، به رشد آنها کمک کنیم و تجربه، کیفیت و شخصیت بازی در این سطح را به آنها تزریق کنیم. بازیکنان جوان باید این آزادی عمل را حس کنند تا بتوانند تمام کیفیت خود را به نمایش بگذارند و ما نیز پشت آنها ایستادهایم. یک تغییر نسل در جریان است، اما ما میخواهیم به روند پیروزیها و درخشش خود، دقیقاً مانند دو دوره گذشته جام جهانی، با قدرت ادامه دهیم.»