رد ادعای شانس اول قهرمانی توسط دشان
فرانسه قویترین تیم نیست، رقیب اروپایی مدعی اصلی است
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه، در آستانه دیدار افتتاحیه خروسها در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل سنگال، برچسب مدعی اصلی و شانس اول قهرمانی را از روی تیمش برداشت.
به گزارش ایلنا، دیدیه دشان با وجود هدایت نایبقهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ و در اختیار داشتن یکی از پرمهرهترین و جذابترین اسکوادهای فوتبال جهان، به طور رسمی برچسب «مدعی اصلی» را به اسپانیا واگذار کرد. سرمربی فرانسه مایل بود انتظارات پیرامون تیمش را در آغاز تلاش برای فتح دوباره جهان مدیریت کند و نشان داد که یک غول دیگر اروپایی در حال حاضر معیار و سنجه سایر تیمهای دنیاست.
دشان در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی به خبرنگاران گفت: «اگر یک تیم مدعی وجود داشته باشد، آن اسپانیا است، هرچند فرانسه نیز به شکلی مشروع آرزوی کسب عنوان قهرمانی را دارد. اما مسیر طولانی در پیش است. فرانسه حتی با وجود بازنگری و تغییرات گستردهای که در اسکواد تیم رخ داده است، پتانسیل بالایی در سطح اول فوتبال دارد. من قرار نیست تیم فرانسه را قویتر از دیگران بدانم، اما مدعی واضح و اصلی اسپانیا است و من هیچ شکی در این باره ندارم.»
آخرین وضعیت آمادگی دمبله پس از قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا
یک بخش کلیدی از برنامههای تاکتیکی دشان همچنان عثمان دمبله است. برنده توپ طلا پس از پشت سر گذاشتن یک فصل درخشان دیگر که با حفظ عنوان قهرمانی پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا همراه بود، پا به این مسابقات میگذارد. با این حال، سابقه مشکلات بدنی او همچنان یک دغدغه برای کادرفنی تیم ملی در جریان این تورنمنت فشرده به شمار میرود.
دشان در این باره توضیح داد: «این واقعیت دارد که عثمان خیلی زود جایش را در تیم ملی باز کرد، اما مصدومیتهای متعددی را پشت سر گذاشت. با حضور در پیاسجی، بردن توپ طلا او را کاملاً در کانون توجهات قرار داده است. او بسیار متمرکز است و انگیزه بالایی دارد تا مثل بازیهایش در رده باشگاهی، بسیار خوب و تعیینکننده ظاهر شود، حتی اگر مشکلات بدنی باعث شده باشد مسابقات زیادی را از دست بدهد. ما به او اجازه دادیم پیروزی در لیگ قهرمانان را جشن بگیرد. به طور قطع، حضور یک عثمان دمبله در بالاترین سطح، یک امتیاز بزرگ برای ما خواهد بود.»
فرار از شبح سال ۲۰۰۲ مقابل سنگال
فرانسه رقابت خود را برابر سنگال آغاز میکند؛ تقابلی که فوراً خاطرات جام جهانی ۲۰۰۲ را زنده میکند، جایی که این کشور آفریقایی در بازی افتتاحیه مدافع عنوان قهرمانی را شوکه کرد و با نتیجه ۱-۰ به پیروزی رسید. با این حال، دشان خیلی زود بحث انتقامجویی را رد کرد و یادآور شد که اکثریت قریب به اتفاق بازیکنان فعلی او در زمان رخ دادن آن شگفتی تاریخی در سئول، حتی به دنیا نیامده بودند.
دشان اشاره کرد: «سنگال یکی از بهترین تیمهاست؛ آنها از نظر کیفیت همهچیز دارند، بازیکنانی که در بهترین باشگاهها بازی میکنند، خط هافبک خوب و ابعاد بدنی و تکنیکی بالا. ما میدانیم چه چیزی در انتظارمان است و آنها نیز میدانند. این یک تقابل در بالاترین سطح خواهد بود. بیشتر بازیکنان من در سال ۲۰۰۲ به دنیا نیامده بودند. هیچ انتقامی در کار نیست؛ این اتفاق برای ۲۴ سال پیش است. صفحه دیگری برای نوشتن وجود دارد. ما همه کار خواهیم کرد تا این بار نتیجه به نفع ما رقم بخورد.»
آزمونی سخت برای افتتاحیه جام جهانی
سرمربی فرانسوی هیچ نگرانی در خصوص سختی وظیفهای که پیش رو دارند، ندارد. اگرچه اسپانیا انتخاب او برای بالا بردن جام است، اما اولین مانع پیش روی آنها تیم سنگال است که دشان اعتقاد دارد شایسته احترام کامل است. تمرکز در اردوگاه فرانسویها روی شروع مرحله گروهی با بالاترین میزان آمادگی است، به جای اینکه بیش از حد به مسابقات احتمالی مرحله حذفی چشم بدوزند.
دشان در ادامه تمجیدهای خود از شیرهای ترانگا افزود: «سنگال یک کشور فوتبالی بزرگ و تیمی منسجم و محترم است. ما میدانیم که آنها هیچ چیزی کمتر از دیگر تیمهای بزرگ ندارند. این یک بازی دشوار و یک آزمون واقعی از همان ابتدای رقابتها خواهد بود. ما باید فوراً آماده باشیم.»