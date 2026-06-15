وحشت در اردوی سهشیرها
استقرار یگان ویژه و ماموران مسلح در نزدیکی محل بازی انگلستان در جام جهانی
در پی وقوع یک حادثه امنیتی جدی در فاصله 2 کیلومتری استادیوم محل برگزاری اولین بازی تیم ملی انگلستان در جام جهانی ۲۰۲۶، یگانهای ویژه و مأموران مسلح پلیس به سرعت در منطقه مستقر شدند.
به گزارش ایلنا، دهها خودروی پلیس آرلینگتون روز دوشنبه در خیابان «وست دیوژن» در این شهر ایالت تگزاس مستقر شدند. در این عملیات ضربتی، تکتیراندازهای پلیس، یک خودروی زرهی بیرکت (BearCat) و پهپادهای شناسایی به کار گرفته شدند و تعداد بسیار زیادی از ماموران به منطقه اعزام گردیدند.
یکی از افسران حاضر در صحنه، این حادثه را «بسیار جدی» توصیف کرد که در آن فرد مظنون اقدام به استفاده از سلاح کرده بود. این ماجرا در فاصله بسیار کوتاهی از ورزشگاه اِیتیاندتی (AT&T) رخ داد؛ جایی که سهشیرها روز چهارشنبه باید در اولین دیدار خود در جام جهانی به مصاف کرواسی بروند.
سخنگوی اداره پلیس آرلینگتون در این رابطه اعلام کرد که نیروهای پلیس در پی دریافت گزارشی از یک درگیری خانوادگی شدید میان یک مرد و زن در محل سکونتشان به سرعت وارد عمل شدند. او در ادامه افزود: «زن ساکن در خانه به همراه سایر ساکنان در داخل ساختمان حبس شده بودند. گزارشها نشان میدهد که یک سلاح در این درگیری رویت شده، اما خوشبختانه هیچ جراحتی گزارش نشده است. فرد مظنون در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.» هیچ نشانهای مبنی بر اینکه این حادثه به مسابقات جام جهانی مرتبط بوده یا تهدیدی برای این تورنمنت و ورزشگاههای آن ایجاد کرده باشد، وجود ندارد.
سرقت عجیب از اردوی سهشیرها؛ دستگیری سارقان تجهیزات توخل
این حادثه امنیتی درست چند روز پس از آن رخ داد که برخی از تجهیزات تمرینی تیم ملی انگلستان، پیش از ورود کاروان تیم به کمپ تمرینیشان در کانزاسسیتی به سرقت رفت. اقلام دزدیده شده شامل تعدادی از کفشهای ورزشی بازیکنان و توپهای رسمی مسابقات بود. بر اساس گزارشهای منتشر شده، هیچکدام از تجهیزات مفقود شده غیرقابل جایگزینی یا برای تمرینات تیم حیاتی نبودهاند و مسئولان تدارکات انگلستان موفق شدهاند برخی از اقلام گمشده را پس بگیرند.
دو مرد نیز در رابطه با این پرونده توسط پلیس بازداشت و متهم شدهاند؛ مصطفی سالیک و عرفان کمال هر دو با اتهام مالخری و دریافت اموال مسروقه روبرو هستند که میتواند تا هفت سال مجازات زندان برای آنها به همراه داشته باشد. این سرقت زمانی رخ داد که کادرفنی تیم در حال انتقال تجهیزات از کمپ اولیه خود در فلوریدا به دهکده فوتبال سووپ در میزوری بودند، یعنی جایی که بازیکنان انگلستان قرار بود روز شنبه به آنجا برسند. طبق گزارشها، خودروی حامل تجهیزات تمرینی مورد سرقت قرار گرفته، در حالی که بازیکنان به صورت جداگانه سفر میکردند و این وسایل زودتر از ورود ستارهها ارسال شده بود.
شاگردان توماس توخل تا کنون دو بازی دوستانه و تدارکاتی را در ایالات متحده برابر نیویورک و کاستاریکا در فلوریدا برگزار کردهاند تا با شرایط آب و هوایی منطقه هماهنگ شوند. این تیم همچنین روز پنجشنبه یک مسابقه پشت درهای بسته را در فلوریدا مقابل یک تیم محلی ترتیب داد.