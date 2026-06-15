به گزارش ایلنا، بوبیستا سرمربی کیپ‌ورد پس از پایان مسابقه در نشست خبری با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت: «بازیکنانم فوق‌العاده بودند. مقابل یکی از بهترین تیم‌های جهان ایستادیم و نشان دادیم که با نظم، تلاش و اتحاد می‌توان با هر حریفی رقابت کرد.»

او با تمجید از عملکرد خط دفاعی تیمش افزود: «می‌دانستیم اسپانیا مالکیت توپ بالایی خواهد داشت، بنابراین باید با تمرکز کامل بازی می‌کردیم. بازیکنان ما از نخستین تا آخرین دقیقه جنگیدند و شایسته این نتیجه بودند.»

سرمربی نماینده آفریقا درباره اهمیت این تساوی تاریخی اظهار کرد: «این فقط یک امتیاز نیست؛ این نتیجه برای فوتبال کیپ‌ورد اهمیت زیادی دارد. ما به دنیا نشان دادیم که برای حضور تشریفاتی به جام جهانی نیامده‌ایم.»

وی در ادامه درباره شانس صعود تیمش از گروه H گفت: «هنوز دو مسابقه دیگر باقی مانده و هیچ چیز تمام نشده است. با همین روحیه می‌توانیم در بازی‌های آینده نیز رقابت کنیم و برای صعود بجنگیم.»

کیپ‌ورد با این تساوی ارزشمند، رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را امیدوارکننده آغاز کرد و حالا با روحیه‌ای بالا خود را برای دیدار حساس برابر اروگوئه آماده می‌کند.

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