به گزارش ایلنا، لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، پس از پایان مسابقه در نشست خبری گفت: «وقتی مقابل تیمی با این میزان فشردگی دفاعی بازی می‌کنید، کوچک‌ترین اشتباه در تصمیم‌گیری می‌تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد. ما کنترل مسابقه را در اختیار داشتیم، اما در ضربات آخر دقت لازم را نداشتیم.»

سرمربی لاروخا با تمجید از عملکرد کیپ‌ورد افزود: «باید به حریف احترام گذاشت. آن‌ها با نظم تاکتیکی بالا و فداکاری دفاع کردند و دروازه‌بان‌شان نیز روز فوق‌العاده‌ای داشت. در جام جهانی هیچ مسابقه آسانی وجود ندارد.» این دیدار با برتری محسوس اسپانیا در مالکیت و موقعیت‌سازی همراه بود، اما بسته بودن فضاها و درخشش دروازه‌بان کیپ‌ورد مانع گلزنی شد.

دلافوئنته درباره ورود دیرهنگام لامین یامال به زمین نیز اظهار کرد: «لامین به‌تازگی از مصدومیت بازگشته و نمی‌خواستیم ریسک کنیم. او کیفیت بالایی به بازی ما اضافه کرد و مطمئنم در ادامه تورنمنت نقش مهمی خواهد داشت.» یامال در نیمه دوم وارد زمین شد اما نتوانست قفل دفاع حریف را باز کند.

سرمربی قهرمان اروپا در پایان با وجود از دست رفتن دو امتیاز تأکید کرد: «طبیعتاً از نتیجه راضی نیستیم، اما این تازه آغاز جام جهانی است. هنوز همه چیز در اختیار ماست و باید با تمرکز بیشتری به بازی‌های بعدی فکر کنیم.»

اسپانیا با این تساوی کار خود را در گروه H با یک امتیاز آغاز کرد و حالا برای افزایش شانس صعود، چشم به دیدار بعدی برابر عربستان سعودی دوخته است.

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