به گزارش ایلنا، حقیقت این است که تیم ملی اسپانیا بر خلاف آنچه تصور می‌شد، در تقابل با تیم ۶۴ دنیا موقعیت‌های زیادی خلق نکرد. پدری فرسنگ‌ها با روزهای اوجش فاصله داشت، اما این موضوع به هیچ عنوان نمایش ضعیف فران تورس و سایر عناصر تهاجمی تیم را در هدر دادن فرصت‌های به دست آمده توجیه نمی‌کند. تورس در نیمه اول یک موقعیت صددرصد گلزنی و دروازه خالی را به شکلی عجیب به هدر داد و میکل اویارزابال نیز یک بار دیگر نشان داد که نمی‌تواند به عنوان مهاجم هدف اسپانیا مهره‌ای قابل اتکا باشد.

در پی این بن‌بست تاکتیکی، لوئیس دلا فوئنته، سرمربی اسپانیا، مجبور شد برای نجات تیمش لامین یامال را در ۲۰ دقیقه پایانی به زمین بفرستد. اگرچه این فوق‌ستاره جوان بارسلونا با ورودش زهر خط حمله لاروخا را بیشتر کرد، اما مدافعان سرسخت و کادرفنی کیپ‌ورد با یک ساختار دفاعی فوق‌العاده، مانع از گلزنی قهرمان اروپا شدند تا یک تساوی شرم‌آور برای مدافعان عنوان قهرمانی یورو ثبت شود.

نمرات بازیکنان اسپانیا

خط دروازه و مدافعان

اونای سیمون (۶/۱۰):

کار با توپ و بازیسازی او از عقب زمین قابل قبول بود و در طول ۹۰ دقیقه تنها مجبور به مهار یک توپ شد.

مارکوس یورنته (۶/۱۰):

در جناح راست زمین حضور پررنگ و پویایی داشت، هرچند به خاطر خطای شدید روی ژووانی کابرال شانس آورد که با کارت زرد جریمه نشد.

پائو کوبارسی (۶/۱۰):

شب نسبتاً آرام و راحتی برای این مدافع جوان بارسلونا بود، چرا که خط حمله کیپ‌ورد خطرات چندانی روی دروازه اسپانیا ایجاد نکرد.

آیمریک لاپورت (۶/۱۰):

در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول با یک ضربه سر تماشایی وزینیا را مجبور به واکنش کرد و در کارهای دفاعی خود نیز بسیار مسلط و بی‌نقص نشان داد.

مارک کوکوریا (۷/۱۰):

بدون شک خطرناک‌ترین و فعال‌ترین مهره تهاجمی اسپانیا در این مسابقه بود؛ مدافع چپ جدید رئال مادرید دو موقعیت گلزنی فوق‌العاده برای فران تورس خلق کرد که هر دو باید تبدیل به گل می‌شدند.

خط هافبک

رودری (۷/۱۰):

دقیقاً همان کاری را که از او انتظار می‌رفت انجام داد و با کنترل کامل خط میانی، بهترین موقعیت نیمه اول را با یک پاس چیپ دیدنی پشت مدافعان کیپ‌ورد برای کوکوریا فرستاد تا او توپ را با سر برای تورس مهیا کند.

فابیان روئیز (۶/۱۰):

تمام تلاش خود را به کار بست تا با اضافه شدن به خط حمله قفل دروازه حریف را بشکند، اما هافبک پاری‌سن‌ژرمن بعد از مصدومیت اخیرش هنوز کمی دور از فرم ایده‌آل نشان می‌دهد.

خط حمله

فران تورس (۳/۱۰):

کوبیدن توپ به تیرک دروازه از فاصله شش قدمی به هیچ وجه قابل بخشش نبود. او درست قبل از سوت پایان نیمه اول نیز یک ضربه آرام را به آغوش وزینیا فرستاد. تداوم حضور ۸۰ دقیقه‌ای او در زمین تعجب‌برانگیز بود.

پدری (۵/۱۰):

طراح بارسلونا هرگز از تلاش برای خلق موقعیت دست برنداشت، اما این یک نمایش ضعیف با توجه به استانداردهای بسیار بالای خودش بود. او باید فرماندهی چنین مسابقاتی را به دست بگیرد.

گاوی (۳/۱۰):

حضور غافلگیرکننده او در ترکیب اصلی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نبود. او در جناح چپ هیچ خلاقیتی از خود نشان نداد و تعویض زودهنگامش کاملاً ضروری به نظر می‌رسید.

میکل اویارزابال (۴/۱۰):

ضربه سر چکشی او توسط وزینیا راهی کرنر شد اما در مجموع جریان بازی بی‌تاثیر بود. نبود یک شماره ۹ تخصصی در ترکیب اسپانیا یک بحران جدی است.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

لامین یامال (۶/۱۰):

در فاصله ۲۰ دقیقه تا پایان مسابقه وارد زمین شد و اگرچه خطرناک نشان داد، اما نتوانست اسپانیا را از این نتیجه ناامیدکننده نجات دهد.

میکل مرینو (۶/۱۰):

او هم‌زمان با یامال به زمین آمد و نزدیک بود گل برتری را به ثمر برساند، اما شلیک خوب او با بلاک تماشایی پیکو لوپز همراه شد.

دنی اولمو (۶/۱۰):

در ۱۰ دقیقه پایانی جانشین فران تورسِ ناموفق شد و یک موقعیت عالی در اواخر بازی برای مرینو ساخت.

نیکو ویلیامز (بدون نمره):

او نیز مانند یامال پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت در اواخر بازی به میدان آمد، اما فرصت کافی برای تغییر نتیجه نداشت.

لوئیس دلا فوئنته (۳/۱۰):

سرمربی قهرمان یورو ۲۰۲۴ به خاطر این نمایش ضعیف به شدت زیر تیغ تیز انتقادات قرار خواهد گرفت. اسپانیا اصلاً با شدتی که برای این بازی نیاز بود بازی نکرد و اگرچه مصدومیت‌ها در انتخاب‌های او تاثیرگذار بودند، اما بازی دادن به گاوی در این شرایط کاملاً اشتباه بود. دلا فوئنته اکنون باید دعا کند که یامال برای بازی بعدی مقابل عربستان سعودی آماده فیکس شدن باشد، چرا که این مسابقه ثابت کرد اسپانیا بدون او کاملاً سردرگم است.

منبع: گل

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