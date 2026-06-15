جام جهانی ۲۰۲۶؛
فوزینیا بهترین بازیکن دیدار اسپانیا و کیپ ورد شد
در پایان دیدار تیمهای ملی اسپانیا و کیپورد در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، «فوزینیا» دروازهبان باتجربه تیم ملی کیپورد، عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا، این مسابقه که در چارچوب رقابتهای گروه H برگزار شد، با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان لوئیس دلافوئنته در نخستین گام از رسیدن به پیروزی باز بمانند. فوزینیا با عملکردی درخشان و انجام چندین مهار سرنوشتساز، نقش اصلی را در بسته ماندن دروازه کیپورد مقابل حملات پرتعداد اسپانیا ایفا کرد.
دروازهبان ۴۰ ساله کیپورد که یکی از باتجربهترین بازیکنان این تیم محسوب میشود، بارها مهاجمان اسپانیا را ناکام گذاشت و تحسین کارشناسان و هواداران را برانگیخت. گزارشها حاکی از آن است که نمایش خیرهکننده او حتی بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته است.
اسپانیا با وجود مالکیت بالای توپ و خلق موقعیتهای متعدد، نتوانست سد دفاعی کیپورد و درخشش فوزینیا را بشکند و دو تیم در پایان به تقسیم امتیازات رضایت دادند. این نتیجه رقابت در گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ را بیش از پیش جذاب کرد.