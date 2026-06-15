خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نفت و گاز 0 - 3 نیروی زمینی ؛ شکست خانگی گچسارانی ها

نفت و گاز 0 - 3 نیروی زمینی ؛ شکست خانگی گچسارانی ها
کد خبر : 1799686
لینک کوتاه کپی شد.

در رقابت های هفته بیست و نهم لیگ دسته اول، تیم فوتبال نیروی زمینی تهران موفق شد با یک پیروزی قاطع و پرگل در خانه نفت و گاز گچساران، ماموریت بقای خود در لیگ آزادگان را با موفقیت به اتمام برساند.

به گزارش ایلنا، نیروی زمینی که برای فرار از منطقه خطر نیاز مبرمی به سه امتیاز این بازی داشت، فراتر از انتظار ظاهر شد. شاگردان امیر ابهری در این دیدار خارج از خانه با ارائه یک بازی هجومی و منسجم، ۳ بار دروازه نفت و گاز گچساران را باز کردند تا مقتدرانه‌ترین پیروزی هفته را به نام خود ثبت کنند.

*پایان استرس بقا پنج هفته زودتر:*

با این پیروزی شیرین، نیروی زمینی ۳۲ امتیازی شد و با توجه به فاصله امتیازی ایجاد شده با تیم‌های ته جدول، از بقای خود در لیگ یک اطمینان حاصل کرد. این در حالی است که هنوز ۵ هفته دیگر از مسابقات باقی مانده و حالا سربازان تهرانی می‌توانند بدون فشار روانی، بازی‌های پایانی فصل را دنبال کنند.

*شاگردان محمود فکری دور از انتظار *

در سوی مقابل، نفت و گاز گچساران با این شکست سنگین خانگی در امتیاز ۳۱ باقی ماند. سقوط به رتبه‌های پایین‌تر و سبقت گرفتن نیروی زمینی از آن‌ها در جدول، زنگ خطر را برای این تیم باسابقه به صدا درآورده است. البته شاگردان محمود فکری از منطقه سقوط فاصله گرفته آمد اما در هفته‌های باقی‌مانده بایستی برای اعاده حیثیت تلاش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی