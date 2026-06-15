نفت و گاز 0 - 3 نیروی زمینی ؛ شکست خانگی گچسارانی ها

به گزارش ایلنا، نیروی زمینی که برای فرار از منطقه خطر نیاز مبرمی به سه امتیاز این بازی داشت، فراتر از انتظار ظاهر شد. شاگردان امیر ابهری در این دیدار خارج از خانه با ارائه یک بازی هجومی و منسجم، ۳ بار دروازه نفت و گاز گچساران را باز کردند تا مقتدرانه‌ترین پیروزی هفته را به نام خود ثبت کنند.

*پایان استرس بقا پنج هفته زودتر:*

با این پیروزی شیرین، نیروی زمینی ۳۲ امتیازی شد و با توجه به فاصله امتیازی ایجاد شده با تیم‌های ته جدول، از بقای خود در لیگ یک اطمینان حاصل کرد. این در حالی است که هنوز ۵ هفته دیگر از مسابقات باقی مانده و حالا سربازان تهرانی می‌توانند بدون فشار روانی، بازی‌های پایانی فصل را دنبال کنند.

*شاگردان محمود فکری دور از انتظار *

در سوی مقابل، نفت و گاز گچساران با این شکست سنگین خانگی در امتیاز ۳۱ باقی ماند. سقوط به رتبه‌های پایین‌تر و سبقت گرفتن نیروی زمینی از آن‌ها در جدول، زنگ خطر را برای این تیم باسابقه به صدا درآورده است. البته شاگردان محمود فکری از منطقه سقوط فاصله گرفته آمد اما در هفته‌های باقی‌مانده بایستی برای اعاده حیثیت تلاش کنند.

‌

انتهای پیام/