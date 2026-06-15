رسمی: تونس لموشی را برکنار کرد!
فدراسیون فوتبال تونس تنها پس از یک بازی در جام جهانی ۲۰۲۶، صبری لموشی را از سمت سرمربیگری تیم ملی این کشور برکنار کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال تونس با انتشار بیانیهای رسمی از برکناری صبری لموشی، سرمربی تیم ملی این کشور، خبر داد؛ تصمیمی که تنها پس از نخستین بازی تونس در جام جهانی ۲۰۲۶ اتخاذ شد.
تونس در دیدار افتتاحیه خود در این رقابتها با نتیجه سنگین ۵ بر یک برابر سوئد شکست خورد؛ نتیجهای که واکنش سریع مسئولان فوتبال این کشور را در پی داشت.
در بیانیه فدراسیون فوتبال تونس آمده است: «توافق رسمی برای پایان همکاری با صبری لموشی حاصل شده است. همچنین روند انتخاب منذر کبیّر بهعنوان سرمربی موقت تیم ملی آغاز شده است.»
عقابهای کارتاژ در حالی با لموشی قطع همکاری کردند که این تیم مرحله مقدماتی جام جهانی را با عملکردی درخشان پشت سر گذاشته بود. تونس بدون دریافت حتی یک گل جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد و با ۹ پیروزی در ۱۰ مسابقه و به ثمر رساندن ۲۲ گل، بهعنوان صدرنشین گروه خود راهی این رقابتها شد.
با این حال، لموشی در جریان رقابتهای انتخابی روی نیمکت تونس حضور نداشت. او در ژانویه ۲۰۲۶ و پس از حذف تونس از مرحله یکهشتم نهایی جام ملتهای آفریقا، جانشین سامی الطرابلسی شد.
سرمربی سابق ناتینگهام فارست و بازیکن پیشین تیم ملی فرانسه، کار خود را با پیروزی یک بر صفر در دیداری دوستانه برابر هائیتی آغاز کرد، اما پس از آن نتوانست روند موفقی را تجربه کند.
تیم ملی تونس تحت هدایت لموشی ابتدا مقابل کانادا به تساوی رسید و سپس برابر اتریش، بلژیک و سوئد شکست خورد تا دوران حضور او روی نیمکت این تیم تنها پس از پنج مسابقه به پایان برسد.
بدین ترتیب، کارنامه لموشی در تیم ملی تونس با یک پیروزی، یک تساوی و سه شکست به پایان رسید؛ آماری که برای حفظ جایگاه او روی نیمکت یکی از قدرتهای سنتی فوتبال آفریقا کافی نبود.