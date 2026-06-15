پارس جنوبی 0 - 0 سایپا ؛ امیدهای نارنجی پوشان پرپر شد
دیدار تیم های پارس جنوبی جم و سایپا در هفته بیست و نهم لیگ دسته اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، بازی دو تیم سایپا و پارس جنوبی در حالی به میزبانی جمیها برگزار شد که هر دو تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول نیاز به پیروزی داشتند. با این حال، ساقهای خسته بازیکنان و احتیاط بیش از حد در میانه میدان باعث شد تا توپ ندرتاً روی دروازهها بیاید و در نهایت تقسیم امتیازات، تنها دستاورد این نبرد ۹۰ دقیقهای باشد.
*خداحافظی سایپا با لیگ برتر: *
سایپا که فصل را با هدف بازگشت به سطح اول فوتبال ایران آغاز کرده بود، با این تساوی ۴۷ امتیازی شد. فاصلهی ایجاد شده با ردههای بالای جدول در فاصله چند هفته مانده به پایان مسابقات، عملاً شانس صعود این تیم را به صفر رساند. حالا نارنجیپوشان باید از همین حالا به فکر بستن تیمی قدرتمند برای فصل آینده باشند تا شاید رویاهایشان در سال ۱۴۰۵ تعبیر شود.
*فوتبال پاک به سبک جمیها: *
نکته قابل توجه این مسابقه، نمایش شرافتمندانه پارس جنوبی جم بود. زردپوشان جنوبی با وجود اینکه خودشان شانسی برای صعود نداشتند، اما در دو هفته اخیر مقابل مدعیان با تمام توان ظاهر شدند. آنها پس از گرفتن امتیاز از سایر مدعیان، در این بازی هم اجازه ندادند سایپا دست پر زمین را ترک کند تا ثابت کنند عدالت فوتبالی را فدای بیانگیزگی نمیکنند.