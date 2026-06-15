خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پارس جنوبی 0 - 0 سایپا ؛ امیدهای نارنجی پوشان پرپر شد

پارس جنوبی 0 - 0 سایپا ؛ امیدهای نارنجی پوشان پرپر شد
کد خبر : 1799682
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار تیم های پارس جنوبی جم و سایپا در هفته بیست و نهم لیگ دسته اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. ‌

به گزارش ایلنا، بازی دو تیم سایپا و پارس جنوبی در حالی به میزبانی جمی‌ها برگزار شد که هر دو تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول نیاز به پیروزی داشتند. با این حال، ساق‌های خسته بازیکنان و احتیاط بیش از حد در میانه میدان باعث شد تا توپ ندرتاً روی دروازه‌ها بیاید و در نهایت تقسیم امتیازات، تنها دستاورد این نبرد ۹۰ دقیقه‌ای باشد.

*خداحافظی سایپا با لیگ برتر: *

سایپا که فصل را با هدف بازگشت به سطح اول فوتبال ایران آغاز کرده بود، با این تساوی ۴۷ امتیازی شد. فاصله‌ی ایجاد شده با رده‌های بالای جدول در فاصله چند هفته مانده به پایان مسابقات، عملاً شانس صعود این تیم را به صفر رساند. حالا نارنجی‌پوشان باید از همین حالا به فکر بستن تیمی قدرتمند برای فصل آینده باشند تا شاید رویاهایشان در سال ۱۴۰۵ تعبیر شود.

*فوتبال پاک به سبک جمی‌ها: *

نکته قابل توجه این مسابقه، نمایش شرافتمندانه پارس جنوبی جم بود. زردپوشان جنوبی با وجود اینکه خودشان شانسی برای صعود نداشتند، اما در دو هفته اخیر مقابل مدعیان با تمام توان ظاهر شدند. آن‌ها پس از گرفتن امتیاز از سایر مدعیان، در این بازی هم اجازه ندادند سایپا دست پر زمین را ترک کند تا ثابت کنند عدالت فوتبالی را فدای بی‌انگیزگی نمی‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی