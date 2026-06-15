اسپانیا 0 - 0 کیپ ورد ؛ نخستین شگفتی جام رقم خورد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و کیپ ورد از ساعت 19:30 دوشنبه (به وقت ایران) در نخستین دیدار از گروه H جام جهانی 2026، در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا مقابل هم صف‌آرایی کردند که این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

همانطور که انتظار می‌رفت، اسپانیا از ابتدای بازی مالکیت توپ را در اختیار گرفت و بازیکنان این تیم سعی کردند با پاس‌های کوتاه به دروازه کیپ ورد نزدیک شوند. این شیوه بازی ماتادورها در نیمه اول جواب نداد؛ چون در سوی مقابل کیپ وردی‌ها تلاش می‌کردند با پرس شدید، اجازه بازیسازی و خلق موقعیت را از اسپانیا بگیرند.

اسپانیا نیمه دوم را هم با همان سبک خاص خودش آغاز کرد، توپ و میدان در اختیار شاگردان دلوفوئنته بود و بارها شاهد این بودیم که بازیکنان اسپانیا با پاس‌های کوتاه به محوطه جریمه کیپ‌ورد نفوذ می‌کردند اما دفاع فشرده و دروازه‌بان آماده این تیم سد محکمی بود برای گلزنی لاروخا.

یامال در دقیقه 71 و دنی اولمو در دقیقه 81 به ترکیب اسپانیا اضافه شدند تا قرمزپوشان بتوانند با کمک این دو بازیکن، قفل دروازه کیپ‌ورد را باز کنند. با این حال انگار قرار نبود اسپانیا مقابل کیپ‌ورد به گل برسد تا تقابل قهرمان جام جهانی 2010، تیمی که هفدهمین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند با تیمی که برای نخستین بار است پا به جام جهانی می‌گذارد و شاید در رویای خود به دنبال بازی و کسب امتیاز با قهرمان سابق جهان بودند، برنده نداشته باشد.

ادهم محمد اردنی قضاوت این بازی را برعهده دارد و سیندی لوپس کابرال از کیپ ورد را با کارت زرد جریمه کرد.

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