گزارش احساسی اوچوا از نامه دخترش در ششمین جام جهانی
در روز افتتاحیه جام جهانی، مکزیک با پیروزی بر آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا، روزی پر از احساسات را برای گیلرمو اوچوا رقم زد.
به گزارش ایلنا، گیلرمو اوچوا، در ششمین حضور خود در جام جهانی، روزهای پر احساسی را با پیراهن تیم ملی مکزیک تجربه میکند. این دروازهبان ۴۰ ساله که به رکورد بیشترین حضور در این رقابتها دست یافته و فرصت بازی در یک جام جهانی خانگی را دارد، با دریافت نامهای زیبا از دخترش، قلبش به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و اشکهایش جاری شد.
لوسیانا، دختر ۱۳ ساله او، این نامه را برای یک ضبط ویدئویی که فیفا انجام داده بود، ارسال کرد. اوچوا در حالی که اشک میریخت، به این نامه گوش داد که در آن نوشته شده بود: «از زمانی که کوچک بودم، شما را دیدم که با افتخار از مکزیک نمایندگی میکنید. همچنین تلاشهای پشت این موفقیتها را دیدم: سفرها، تمرینات و جشن تولدهایی که به خاطر کار از دست دادید، همه برای نمایندگی مکزیک. و اگرچه بسیاری از اوقات آسان نبود، هرگز تسلیم نشدید.»
اوشوا که در سه جام جهانی اخیر به عنوان دروازهبان اصلی مکزیک بازی کرده است، اکنون با لیونل مسی و کریستیانو رونالدو که به زودی در این رقابتها به میدان خواهند رفت، به رکورد شش جام جهانی میرسد. هرچند این دو بازیکن به خاطر شهرت و افتخاراتشان شناختهتر هستند، اما اوچوا نیز به عنوان یک افسانه شناخته میشود.
اوچوا پس از خواندن نامه دخترش، به یادآوری تمام لحظات شگفتانگیز دوران حرفهایاش پرداخت و گفت: «من از هر لحظه لذت بردم. همیشه تمام تلاشم را در زمین گذاشتم. وقتی که بازنشسته شوم، با آرامش و افتخار از آنچه انجام دادهام، خواهم رفت.»
او از روی نیمکت بازی پیروزی ۲ بر ۰ مکزیک مقابل آفریقای جنوبی را تماشا کرد و اذعان داشت که بیشتر از داخل زمین، در خارج از آن احساس اضطراب کرده است. انتظار میرود اوچوا در دورهای بعدی فرصت بازی پیدا کند و ممکن است در بازی بعدی مقابل کره جنوبی در روز پنجشنبه در ورزشگاه آکرون گوادالاخارا به میدان برود.
در بخشی از نامه دخترش آمده است: «پدر عزیزم، برخی چیزها را نمیتوان با کلمات توضیح داد و این یکی از آن لحظات است. بسیاری از مردم شما را به خاطر موفقیتهایتان در فوتبال میشناسند. آنها درباره جامهای جهانی، بازیها و سالهایی که در فوتبال گذراندهاید صحبت میکنند، اما برای من، شما بالاتر از همه، پدرم هستید. ما شما را عمیقاً دوست داریم و به شما افتخار میکنیم، زیرا با هم جام جهانی را خواهیم برد.»