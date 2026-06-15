انتقال ستاره مراکشی به بایرن مونیخ
ایسمائل صیابری، بازیکن مراکشی که در نخستین بازی خود در جام جهانی مقابل برزیل گلزنی کرد، به زودی از پیاسوی آیندهوون به بایرن مونیخ منتقل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در حال تسریع در فعالیتهای نقلوانتقالاتی خود است و به زودی یکی از مهمترین انتقالات تابستانی اروپا را نهایی خواهد کرد. این باشگاه آلمانی با پیاسوی آیندهوون برای انتقال ایسمائل صیابری، هافبک هجومی و یکی از استعدادهای درخشان فصل، به توافق رسیده است.
بر اساس گزارشها از آلمان، این انتقال به مبلغ ۵۵ میلیون یورو انجام خواهد شد که شامل متغیرها و پاداشهای هدفمند نیز میشود. این رقم میان خواستههای اولیه دو باشگاه قرار دارد؛ پیاسوی به دنبال نزدیک شدن به ۶۰ میلیون یورو بود، در حالی که بایرن مونیخ تلاش میکرد تا از مرز ۵۰ میلیون یورو فراتر نرود.
تنها مورد باقیمانده انجام آزمایشهای پزشکی است تا صیابری به بازیکن بایرن مونیخ تبدیل شود. این انتقال در مراحل پایانی خود قرار دارد و تنها آزمایشهای پزشکی باقی مانده که در طول برگزاری جام جهانی انجام خواهد شد. در مونیخ به طور قطع بر این باورند که این بازیکن بینالمللی مراکشی به زودی به جمع بازیکنان بایرن ملحق خواهد شد.
این توافق پس از هفتهها مذاکره فشرده به دست آمده و در شرایط مطلوبی برای پیاسوی صورت گرفته است، چرا که حضور صیابری در جام جهانی به افزایش دیده شدن او کمک کرده است. او در این تورنمنت با گلزنی مقابل برزیل در تساوی ۱-۱، تأثیر خود را بر بازار جهانی فوتبال بیشتر کرده است.
صیابری ۲۵ ساله در پیاسوی به طور پیوسته رشد کرده و به یکی از ارکان کلیدی تیم تبدیل شده است. او با این تیم هلندی ۱۴۲ بازی انجام داده و ۴۲ گل و ۲۹ پاس گل به ثبت رسانده که نشاندهنده تأثیرگذاری او در خط حمله از میانه میدان است. در سطح ملی نیز او با تیم ملی مراکش به ۳۱ بازی و ۱۰ گل دست یافته و در صحنههای بزرگ عملکردهای برجستهای از خود نشان داده است.
توانایی او در شکستن خطوط دفاعی، ایجاد موقعیت در محوطه جریمه و همکاری در فضاهای محدود، او را به گزینهای ایدهآل برای سبک هجومی بایرن مونیخ تبدیل کرده است؛ تیمی که به دنبال تقویت این منطقه از میدان است.