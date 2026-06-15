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ستاره پرتغال: اگر مقابل برزیل قرار بگیرم، فقط به برد فکر می‌کنم

ستاره پرتغال: اگر مقابل برزیل قرار بگیرم، فقط به برد فکر می‌کنم
کد خبر : 1799673
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ماتئوس نونس، مدافع راست تیم ملی پرتغال، در آستانه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ از تصمیم خود برای انتخاب پرتغال به جای برزیل سخن گفت و تأکید کرد که به هر دو کشور تعلق خاطر دارد.

به گزارش ایلنا، ماتئوس نونس که در این جام جهانی پیراهن شماره ۶ پرتغال را بر تن دارد، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: «می‌خواهم در فینال باشم، فرقی نمی‌کند با چه کسی. همه می‌دانند که بازی با برزیل برای من متفاوت خواهد بود، اما هدف من پیروزی است. انتخاب پرتغال برای من بسیار دشوار بود، زیرا من همچنین برزیلی هستم. احساس می‌کنم که به یک اندازه متعلق به هر دو کشور هستم. اما در زمینه فوتبال، بیشتر مدیون پرتغال هستم، زیرا اینجا بود که فرصتی برای تبدیل شدن به کسی که هستم به من داده شد. احساس می‌کنم نیمی پرتغالی و نیمی برزیلی هستم و این هرگز تغییر نخواهد کرد.»

ماتئوس نونس که در منچسترسیتی بازی می‌کند، در برزیل متولد شده و دوران کودکی خود را در ریودوژانیرو سپری کرده است. او در گذشته به یک آکادمی فوتبال در برزیل پیوسته بود، اما پس از مهاجرت به پرتغال با خانواده‌اش، توانست در این کشور به پیشرفت‌های بیشتری دست یابد.

در سال ۲۰۲۱، تیته، سرمربی تیم ملی برزیل، نونس را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی دعوت کرد، اما پس از مدتی اعلام شد که او دیگر در این لیست نخواهد بود. نونس در نهایت تصمیم به پیوستن به تیم ملی پرتغال گرفت و در جام جهانی ۲۰۲۲ به میدان رفت.

این بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۲ به عنوان بازیکن ذخیره در دو بازی گروهی حضور داشت و به پرتغال کمک کرد تا به مرحله یک‌چهارم نهایی برسد. او همچنین به دنبال کسب جایگاه ثابت در ترکیب اصلی تیم ملی پرتغال است که تحت هدایت روبرتو مارتینز قرار دارد. نونس در ادامه افزود که خانواده‌اش در صورت رویارویی با برزیل در مسابقات، به دو دسته تقسیم خواهند شد.

ماتئوس نونس همچنین در آستانه فینال جام بین‌قاره‌ای در دسامبر ۲۰۲۳، از انگیزه‌های خود برای کسب عنوان قهرمانی با منچسترسیتی سخن گفت و اشاره کرد که خانواده‌اش به شدت از او حمایت می‌کنند. مادر او نیز پیش‌تر ابراز کرده بود که نونس آرزو دارد روزی برای باشگاه فلامینگو بازی کند.

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