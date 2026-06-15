به گزارش ایلنا، لیونل مسی، ستاره آرژانتینی فوتبال، در حالی که در آستانه پایان دوران حرفه‌ای خود قرار دارد، با پیوستن به اینتر میامی در لیگ MLS، فرصتی بی‌نظیر برای هواداران آمریکایی فراهم کرده است تا آخرین لحظات جادوگری او را در میادین بین‌المللی مشاهده کنند. در تابستان ۲۰۲۳، مسی در اولین بازی خود در ایالات متحده، با یک ضربه آزاد زیبا، تیمش را به پیروزی رساند و خاطره‌ای فراموش‌نشدنی را برای تماشاگران رقم زد.

حضور مسی در لیگ MLS، به ویژه پس از قهرمانی‌اش در جام جهانی ۲۰۲۲، برای بسیاری از هواداران آمریکایی شگفت‌انگیز بود. او که پیش از این تنها در قالب بازی‌های دوستانه در دسترس بود، اکنون به عنوان یک بازیکن کلیدی در لیگ آمریکا به میدان می‌رود. در این مدت، اینتر میامی موفق به کسب اولین قهرمانی خود در لیگ شده و مسی به عنوان یکی از چهره‌های اصلی این تیم شناخته می‌شود.

مسی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، با ۱۳ گل در کارنامه‌اش، به دنبال شکستن رکورد گل‌های جهانی میروسلاو کلوزه است. او همچنین ممکن است در این تورنمنت به ۲۰۰ بازی ملی خود برسد. با وجود اینکه آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، در رقابت با تیم‌های قدرتمندی مانند اسپانیا و فرانسه قرار دارد، اما جذابیت تماشای مسی در این مسابقات غیرقابل انکار است.

مسی در این فصل از زندگی‌اش، بدون فشارهای معمول، به میدان می‌رود و از هر لحظه‌اش لذت می‌برد. او به تازگی اعلام کرده که از هر لحظه حضورش در تیم ملی آرژانتین بهره‌برداری می‌کند. هواداران آمریکایی نیز از این فرصت نادر برای تماشای آخرین نمایش‌های مسی در قاره خود بهره‌مند می‌شوند.

در نهایت، باید دید که مسی در این جام جهانی چگونه عمل خواهد کرد، اما اولین نمایش او در این سفر به زودی در شهر کانزاس سیتی رقم خواهد خورد.

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