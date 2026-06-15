به گزارش ایلنا، از زمان ورود تیم ملی فرانسه به خاک ایالات متحده، کیلیان امباپه به وضوح بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. هواداران با شور و شوق به سمت او می‌آیند و خواهان امضا و عکس با این ستاره هستند. یکی از هواداران که پیراهن پاری‌سن‌ژرمن به تن داشت، با فریاد گفت: "من امباپه را دوست دارم" زمانی که او به زمین بازی در دانشگاه بنتلی وارد شد.

این هوادار گفت: "این فوق‌العاده است، دیدن آنها بسیار جالب است، من بسیاری از آنها را می‌شناسم و دیدن امباپه برایم بسیار هیجان‌انگیز است. من از سال ۲۰۱۸ او را دوست دارم، او بسیار سریع و برق‌آساست و یکی از بهترین بازیکنانی است که باعث شد فوتبال را دوست داشته باشم." در کنار او، کودکان دیگری نیز خواهان امضای امباپه هستند و نام او بر روی پیراهن‌های آبی و سبز به چشم می‌خورد. یکی دیگر از هواداران با پیراهن شماره ۱۰ گفت: "امباپه یک بازیکن بزرگ است، بهترین. او در سال ۲۰۱۸ قهرمان شد و می‌تواند این کار را دوباره انجام دهد. او بهترین بازیکن جهان است و بیشترین گل‌ها را می‌زند. او یک کاپیتان واقعی است و فرهنگ آمریکایی را دوست دارد."

این تحسین‌ها با تصویر امباپه در اروپا تضاد دارد، جایی که برخی خواستار جدایی او از رئال مادرید شده‌اند. در فرانسه نیز این مهاجم به طور مکرر مورد انتقاد قرار می‌گیرد. اما در ایالات متحده، جایی که فوتبال به طور نسبی دنبال می‌شود، آمریکایی‌ها بیشتر به آمار و تصاویر برجسته او توجه می‌کنند. آن‌ها به ۸۶ گل او در ۱۰۳ بازی با رئال مادرید و عناوین بهترین گلزن او اشاره می‌کنند.

امباپه همچنین با نشان دادن علاقه‌اش به فرهنگ آمریکایی و بسکتبال، به نزدیکی بیشتری با آمریکایی‌ها دست یافته است. او در فروشگاه نایک در بوستون به عنوان چهره تبلیغاتی معرفی شده و با برندهای دیگر آمریکایی نیز همکاری دارد. یکی از هواداران به نام تیم گفت: "او بیش از حد مورد انتقاد قرار می‌گیرد، او یک بازیکن کلاس جهانی است و در مادرید به او احترام نمی‌گذارند. من امیدوارم که او در این جام جهانی درخشش خوبی داشته باشد."

برخی دیگر نیز به داستان موفقیت او اشاره می‌کنند، داستان پسری از بوندی که به یک ستاره جهانی تبدیل شده است. تیفانی، یکی از هواداران، گفت: "امباپه یک الگوی مناسب برای کودکان است و دیدن این بچه‌ها که با هم بازی می‌کنند و از فرانسه حمایت می‌کنند، فوق‌العاده است." امباپه هنوز هم می‌تواند در این جام جهانی رکوردها را بشکند و این محبوبیت او را بیشتر کند.

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