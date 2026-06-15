به گزارش ایلنا، گل تساوی دیرهنگام دایچی کامادا برای ژاپن در برابر هلند در روز یکشنبه تنها به این معنا نبود که نتیجه بازی به واقعیت نزدیک‌تر شده است، بلکه این نتیجه به چهار بازی بدون باخت تیم‌های کنفدراسیون آسیا در برابر اروپا در این تورنمنت نیز افزوده شد. اگرچه این رکورد به نوعی تصادفی است و نباید از هفته اول یک جام جهانی نتیجه‌گیری‌های قطعی کرد، اما اگر تغییراتی در دینامیک قدرت‌های فوتبال جهانی رخ دهد، ممکن است به این شکل باشد.

روز اول با پیروزی کره‌جنوبی بر جمهوری چک آغاز شد. شاید برای کسی که بازی نیمه‌نهایی پلی‌آف این تیم را در برابر ایرلند دیده باشد، تعجب‌آور نباشد که چک‌ها به کندی و سنگینی بازی کردند. اما با این حال، سهولت بازی کره‌جنوبی در برابر آنها قابل توجه بود. اگر سون هیونگ-min همان بازیکن سه یا چهار سال پیش بود، پیروزی کره‌جنوبی به مراتب قاطع‌تر می‌شد.

پیروزی دیگر AFC بر اروپا، شکست ترکیه توسط استرالیا بود. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که این ترکیه، که با پیروزی‌های ۱-۰ در برابر رومانی و کوزوو به مرحله نهایی رسید، واقعاً نماینده شایسته‌ای از اروپا است. ترکیه ۳۰ شوت به سمت دروازه زد اما با دروازه‌بان الهام‌بخش استرالیا، پاتریک بیچ، که هشت سیو داشت، مواجه شد. با این حال، استرالیا برنامه بازی هوشمندانه‌ای داشت که به خوبی عمل کرد.

تساوی قطر با سوئیس به استراتژی هوشمندانه‌ای نسبت داده نمی‌شود. آنها در دفاع نشسته بودند و به نظر می‌رسید که از حفظ نتیجه راضی هستند و از این رو، سوئیس بارها فرصت‌های خود را هدر داد. حتی گلی که سوئیس به ثمر رساند - از طریق پنالتی بریل امبولو در نیمه اول - نیز جنجالی بود. گل به خودی میرو موهاییم در وقت اضافه، یک امتیاز به قطر هدیه داد، اما آنها هرگز نشان ندادند که به این امتیاز نزدیک هستند.

بازی جالب توجه دیگر، تساوی ژاپن و هلند بود. حتی بدون سه بازیکن کلیدی خود، یعنی کائورو میتوم، واتارو اندو و تاکومی مینامینو، ژاپن نشان داد که چرا مورد توجه قرار گرفته است. در این جام جهانی، دو بازی بزرگ وجود داشته است: برزیل مقابل مراکش و هلند مقابل ژاپن که هر دو با تساوی به پایان رسیدند. در هر دو بازی، تیم‌های نوظهور به نظر می‌رسید که برتری را در اختیار دارند.

سرمربی ژاپن، هاجیمه موریاسو، در ماه‌های اخیر بر این نکته تأکید کرده است که نگران است تیمش در عبور از مرحله یک‌هشتم نهایی دچار مشکل ذهنی باشد و به همین دلیل درباره تیمش به عنوان قهرمانان بالقوه صحبت کرده است. این ممکن است یک ترفند روانی برای تحریک بازیکنانش باشد، اما اگر هلند مدعی است، چرا ژاپن نباشد؟

تیم‌های AFC در گذشته ممکن است به کمبود اعتماد به نفس در برابر تیم‌های یوفا متهم شده باشند، اما دیگر اینگونه نیست. ژاپن گل تساوی را به شکلی جشن گرفت که هر تیمی که به تساوی دست یابد باید جشن بگیرد، اما ناامیدی آنها زمانی که عقب افتادند، کاملاً مشهود بود.

چهار بازی به هیچ وجه برای نتیجه‌گیری‌های کلی کافی نیست، اما شاید بهترین تیم‌های آسیایی در حال نزدیک شدن به اروپا هستند.

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