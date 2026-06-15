توهین جنجالی ابراهیموویچ به پاناما

به گزارش ایلنا، ابراهیموویچ در پاسخ به سوالی درباره جذاب‌ترین گروه در جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی پاناما را به عنوان "کیسه بوکس" گروه L معرفی کرد. این اظهارات باعث شد تا بازیکنان و هواداران پانامایی به شدت به او واکنش نشان دهند. جیوانی راموس، مدافع پاناما، در این باره گفت: "ما تمرکز داریم و هدف‌مان این است که بهترین عملکرد را داشته باشیم. ما فوتبال بازی می‌کنیم و هر بازی را یکی یکی پیش می‌بریم."

ایزما‌ئل دیاز، مهاجم پانامایی، نیز با کنایه به ابراهیموویچ گفت: "زلاتان همیشه زلاتان است"، اما در عین حال به علاقه‌اش به این بازیکن سوئدی اشاره کرد.

ابراهیموویچ در ادامه اظهاراتش افزود: "انگلیس و کرواسی برای کسب مقام اول رقابت خواهند کرد و غنا ممکن است برای آن‌ها مشکل‌ساز شود، اما پاناما را نمی‌بینم... نمی‌خواهم بی‌احترامی کنم، اما این کار دشواری است."

در روزهای اخیر، برخی از خبرنگاران و یوتیوبرهای پانامایی به انتقاد از ابراهیموویچ پرداختند و او در شبکه‌های اجتماعی با توهین‌هایی مواجه شد که بسیاری از آن‌ها همراه با پرچم پاناما بود.

فوتبال در پاناما به تدریج در حال محبوبیت بیشتر نسبت به بیسبال و بوکس، که به طور سنتی ورزش‌های محبوب این کشور هستند، است. پاناما برای دومین بار در تاریخ خود در جام جهانی شرکت می‌کند و در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در آخرین جایگاه گروه خود قرار گرفت.

دیاز در ادامه گفت: "ما از هیچ‌کس نمی‌ترسیم و می‌خواهیم با هر تیمی که روبرو شویم رقابت کنیم. ما به این باور رسیده‌ایم و مطمئنم که در این جام جهانی کارهای بسیار خوبی انجام خواهیم داد."

کریستین بگوئر، مربی بدنساز تیم ملی پاناما، نیز درباره اظهارات ابراهیموویچ در برنامه‌ای از فدراسیون فوتبال پاناما صحبت کرد و با شوخی گفت: "زلاتان گفت که این یک گروه دشوار است." او همچنین افزود: "من با این نظر که ما کیسه بوکس هستیم موافق نیستم، زیرا با توجه به تمرینات، من کاملاً آرام هستم، اما این یک گروه بسیار دشوار است به خاطر وضعیت سایر تیم‌ها."

در شب یکشنبه، ابراهیموویچ همچنین با حضور در یک گالا از UFC که به مناسبت تولد ۸۰ سالگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در کاخ سفید برگزار شده بود، توجه‌ها را جلب کرد و به جای تماشای بازی سوئد در جام جهانی، در این مراسم شرکت کرد. او در این مراسم با گری کاردیناله، مالک باشگاه آث میلان، که در حال حاضر با او همکاری می‌کند، حضور داشت.

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