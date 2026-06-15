فشار بر فیفا برای برکناری داور جام جهانی به دلیل حرکت نژادپرستانه
فشارها بر فیفا برای حذف یک داور ویدئویی به دلیل حرکتی که به نماد برتریطلبی سفیدپوستان شباهت دارد، افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، شبکه نظارت بر نژادپرستی در جام جهانی خواستار برکناری شاون اوونز، داور ویدئویی (VAR) است که در جریان بازی افتتاحیه آلمان و کوراسائو در روز یکشنبه، با دست راست خود علامت «اوکی» را در مقابل پای راستش نشان داد. این علامت به نماد برتریطلبی سفیدپوستان در دایرههای راستگرای افراطی شباهت دارد. در سال ۲۰۱۹، این حرکت به عنوان یک نماد نفرت از سوی اتحادیه ضد افترا در نیویورک شناسایی شد.
شبکه فیر، که به مدت طولانی با فیفا و یوفا همکاری دارد و به نظارت بر شعارها، پرچمها و نمادهای نژادپرستانه در مسابقات بینالمللی میپردازد، در بیانیهای اعلام کرد: «مشاورههای کارشناسان ما نشان میدهد که این حرکت به وضوح به نماد دست «اوکی» معکوس شباهت دارد که به عنوان نماد «قدرت سفید» در دایرههای راستگرای افراطی جهانی استفاده میشود. به وضوح این داور نباید در این جام جهانی نقشی داشته باشد.» این شبکه همچنین این حرکت را «نئو نازی» توصیف کرد.
فیفا از ارائه نظر در این باره خودداری کرد و در استرالیا، انجمن داوران فوتبال حرفهای و نهاد حاکم بر فوتبال استرالیا نیز برای اظهارنظر تماس گرفته شد. هنوز مشخص نیست که آیا اوونز در حال انجام یک حرکت سیاسی بوده یا صرفاً در حال بازی یک شوخی کودکانه است.
حرکت «گاتچا» یا «بازی دایره» به این صورت است که فردی علامت «اوکی» معکوس را زیر کمر خود نشان میدهد و به شانه هر کسی که به آن نگاه کند، ضربه میزند. این علامت حدود یک دهه پیش به عنوان یک سیگنال برای برتریطلبی سفیدپوستان از طریق یک شوخی در وبسایت راستگرای افراطی ۴چن مطرح شد.
در سال ۲۰۱۹ که این علامت به عنوان نماد نفرت شناسایی شد، اورن سیگال، مدیر مرکز افراطگرایی ADL، گفت که زمینه برای تفسیر اینکه آیا علامت «اوکی» نفرتآمیز یا بیضرر است، کلیدی است. او در آن زمان گفت: «حجم کافی از استفاده برای مقاصد نفرتآمیز وجود دارد که ما احساس کردیم مهم است که آن را اضافه کنیم.»
اوونز یکی از ۳۰ داور VAR انتخاب شده توسط فیفا برای کار در جام جهانی است که در ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار میشود. شبکه فیر در پایان گفت: «چرا یک ناظر VAR در یک رویداد جهانی فوتبال از این نماد استفاده میکند در حالی که میداند دوربینها بر روی او هستند؟» و افزود: «ما متوجه شدهایم که در دو بازی بعدی، به نظر میرسد کارگردانان تلویزیونی از معرفی پنل VAR به تماشاگران تلویزیونی خودداری کردهاند.»