محکومیت ۸ سال و نیم زندان برای ستاره اسپانیایی به اتهام تجاوز!

به گزارش ایلنا، باشگاه سویا در بیانیه‌ای اعلام کرد که به شدت هرگونه نوعی از خشونت را محکوم کرده و به روندهای قضایی احترام می‌گذارد، بدون آنکه به اصل «فرض برائت» برای بازیکن خود اشاره‌ای کند. رافا میر که به صورت قرضی در باشگاه الچه بازی می‌کند، تا تاریخ ۳۰ ژوئن در این تیم خواهد بود و قراردادش با سویا تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

در این بیانیه آمده است: «باشگاه سویا، با توجه به حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان والنسیا که رافا میر را به هشت سال و نیم زندان محکوم کرده است، حداکثر احترام را برای روندهای قضایی قائل است و قاطعانه هرگونه خشونت، سوءاستفاده یا تجاوز جنسی را محکوم می‌کند. این رفتارها جایی در جامعه ما و ارزش‌هایی که ورزش ترویج می‌کند ندارند.»

همچنین در این بیانیه تأکید شده است که حکم صادره هنوز قطعی نیست و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد.

این اتفاق در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ رخ داد. در آن زمان، رافا میر که عضو تیم والنسیا بود، به یک زن جوان در منزل خود واقع در منطقه «توره اِن کونی» در شهر بتره حمله کرد.

حکم صادره همچنین شامل دستور منع نزدیک شدن به قربانی تا شعاع ۵۰۰ متری به مدت ۱۰ سال و پرداخت ۶۴ هزار یورو غرامت به وی است.

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