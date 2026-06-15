فرانسه و اسپانیا؛ رقابت در صدر جدول
دشان: اگر یک تیم مدعی وجود داشته باشد، آن تیم قطعاً اسپانیا است
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه، در آستانه بازی افتتاحیه تیمش در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل سنگال، بر اهمیت این مسابقه تأکید کرد و گفت که هدف اصلی تیمش کسب پیروزی است.
به گزارش ایلنا، دشان در این باره اظهار داشت: "این بازی بسیار مهم است زیرا اولین مسابقه ماست. اما این مسابقه سرنوشتساز نیست. ایدهآل این است که با یک پیروزی شروع کنیم. این هدف ماست." او همچنین به ارزش بالای سنگال به عنوان نخستین حریف در این رقابتها اشاره کرد و افزود: "با توجه به نتایج سنگال در آخرین جام ملتهای آفریقا، این تیم حریف بسیار قدرتمندی است. آنها یکی از بهترین تیمهای آفریقایی و جهانی هستند و ما میدانیم که باید از این بازی چه انتظاری داشته باشیم."
دشان همچنین به شکست فرانسه در سال ۲۰۰۲ مقابل سنگال اشاره کرد و گفت: "این بخشی از تاریخ است، اما بیشتر بازیکنان من حتی در سال ۲۰۰۲ به دنیا نیامده بودند. هیچ انتقامی در کار نیست، ۲۴ سال از آن زمان گذشته است. اکنون یک فصل جدید در حال نگارش است و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این بار نتیجه به نفع ما باشد."
در ادامه، دشان به تیمهای مدعی قهرمانی در جام جهانی اشاره کرد و اسپانیا را به عنوان تیم مورد علاقه برای قهرمانی معرفی کرد: "آیا آنها ما را به عنوان مدعی قهرمانی میدانند؟ اگر یک تیم مدعی وجود داشته باشد، آن تیم قطعاً اسپانیا است، هرچند که فرانسه نیز به حق آرزوی قهرمانی در این عنوان را دارد. اما این مسیر طولانی خواهد بود. فرانسه پتانسیل بسیار بالایی دارد، اما من آن را از دیگر تیمها قویتر نمیدانم. اما بدون شک اسپانیا تیم مورد علاقه است و در این مورد هیچ شکی ندارم."
نگولو کانته، هافبک تیم ملی فرانسه، نیز در کنفرانس خبری گفت: "ما در یک گروه بسیار دشوار قرار داریم و حریفانی داریم که تمام تلاش خود را خواهند کرد. برای جلوگیری از غافلگیری، مهم است که با یک پیروزی شروع کنیم. ما احساس خوبی داریم و بیصبرانه منتظریم که شروع کنیم. میخواهیم در این رقابتها خوب آغاز کنیم." کانته که تجربه حضور در جام جهانی را دارد، افزود: "تفاوت این است که برخی از ما در گروه قبلاً قهرمانی را تجربه کردهایم. ما دیدهایم که این قهرمانی چه معنایی دارد و چه شادیای برای مردم به ارمغان میآورد. ما میخواهیم دوباره آن احساسات را تجربه کنیم. همچنین بازیکنان جدید نیز میخواهند بخشی از این ماجراجویی باشند. من در این گروه احساس خوبی دارم. تغییرات خوبی در تیم ایجاد شده است و خوشحالم که اینجا هستم. در این گروه هر کسی اهمیت دارد و ما یک هدف مشترک داریم."
کانته همچنین هدف تیم را رسیدن به فینال عنوان کرد و گفت: "رسیدن به فینال هدف ماست، همانطور که برای بسیاری از تیمها نیز همینطور است. اما این کار بسیار دشواری خواهد بود. ما هر بازی را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد و از حمایت هوادارانمان در سرتاسر جهان قدردانی میکنیم. افراد زیادی از ما حمایت میکنند."