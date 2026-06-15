انتقاد تند چیلاورت پس از شکست پاراگوئه مقابل ایالات متحده
خوزه لوئیس چیلاورت، در واکنش به شکست سنگین پاراگوئه برابر ایالات متحده، انتقادات تندی را متوجه سرمربی این تیم کرد و او را عامل اصلی ناکامی دانست.
به گزارش ایلنا، پاراگوئه در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴-۱ مغلوب ایالات متحده شد و این شکست باعث شد تا چیلاورت، دروازهبان سابق و مشهور این تیم، به شدت از سرمربی، گوستاوو آلخارو، و بازیکنان انتقاد کند.
چیلاورت در مصاحبهای با رادیو نیاندوتی گفت: «ما باید به ریشه مشکل در پاراگوئه بپردازیم. افرادی از خارج میآیند، صحبت میکنند و ما برایشان فرش قرمز پهن میکنیم. آلخارو پس از تمام ناکامیهایی که با مربیان آرژانتینی داشتیم، آمد و سعی کرد سیستمی را پیاده کند که بازیکنان پاراگوئهای آن را نمیفهمند. ما هویت خود را از دست دادهایم. او کمی تغییرات ایجاد کرد و با سیستم ۴-۴-۲ بازی کرد، اما هرگز یک سیستم تاکتیکی مشخص نداشتیم. در جام جهانی با جنگندهها روبهرو شدیم و ما با پرندههای خودمان رفتیم. مردم ما دوست دارند فریب بخورند. این مسیر درستی نیست.»
چیلاورت همچنین به انتقاد از آلخارو ادامه داد و گفت: «آلخارو مقصر است، نه بازیکنان. او باید میدانست که ایالات متحده چه ویژگیهایی دارد. آنها در ضدحملات سریع هستند و در بازی هوایی ضعف دارند. پاراگوئه باید فضاها را کنترل میکرد. هیچیک از چهار هافبک ما هافبک دفاعی نیستند و آمریکاییها به راحتی از پشت سر ما عبور میکردند.»
او همچنین به انتقاد از عدم ثبات در انتخاب دروازهبان پرداخت و گفت: «عدم قطعیت در انتخاب دروازهبان نشاندهنده ناپایداری عاطفی آلخارو است. دروازهبانها احساسات دارند و باید قبل از سفر، دروازهبان اصلی را مشخص میکرد. اگر من ببینم که تحت فشار هستم، باید با مدافعان و هافبکها صحبت کنم. دروازهبان باید ارتباط برقرار کند و باید به خط دفاع بگوید که ده متر از محوطه دور شوند.»
چیلاورت در پایان به رفتار بازیکنان پس از شکست نیز انتقاد کرد و گفت: «پس از این باخت سنگین، بازیکنان در حال گرفتن سلفی بودند. من اگر ببازم، حتی نمیخواهم از اتاق بیرون بیایم. باید به بازیکنان پاراگوئهای بگوییم که باید تهاجمیتر باشند.»
پاراگوئه در دیدار بعدی خود روز جمعه به مصاف ترکیه خواهد رفت و سپس در ۴ آذر با استرالیا دیدار میکند.