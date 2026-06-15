مس شهربابک 0 - 0 بعثت کرمانشاه ؛ شاگردان شهبا از توقف نساجی استفاده نکردند

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته بیست‌ونهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های مس شهر بابک و بعثت کرمانشاه در ورزشگاه خانگی نماینده کرمان به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت و امتیازات میان دو تیم تقسیم شد.

شاگردان قاسم شهبا که برای حفظ جایگاه خود در کورس صعود به لیگ برتر به میدان آمده بودند، اگرچه نتوانستند از امتیاز میزبانی استفاده کنند، اما با کسب یک امتیاز دیگر، مجموع امتیازات خود را به ۵۸ رساندند و همچنان یکی از مدعیان جدی صعود باقی ماندند.

در سوی مقابل، بعثت کرمانشاه با هدایت مهدی کیانی که نه دغدغه صعود دارد و نه خطر سقوط را احساس می‌کند، نمایش منسجمی ارائه داد و موفق شد در خانه یکی از مدعیان لیگ، امتیازی ارزشمند به دست آورد.

با این نتیجه، مس شهر بابک همچنان در جمع مدعیان باقی ماند و بعثت کرمانشاه نیز با کسب یک امتیاز خارج از خانه، هفته بیست‌ونهم را با رضایت نسبی پشت سر گذاشت.

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