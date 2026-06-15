فرد البرز 1 - 2 صنعت نفت آبادان ؛ سه امتیاز پس از امیدهای دست رفته برای صعود

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های فرد البرز و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته بیست‌ونهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور به میزبانی نماینده البرز برگزار شد و در پایان این صنعت نفت بود که با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. صنعت نفت با این برد سه امتیاز به دست آوردند تا اندکی از تلخی از دست رفتن شانس صعودشان کاسته شود.

نیمه نخست این مسابقه با وجود حملات دو تیم، بدون گل به پایان رسید. اما در آغاز نیمه دوم، محسن سیفی در دقیقه ۶۱ موفق شد قفل دروازه میزبان را بشکند و صنعت نفت را پیش بیندازد.

برتری زردپوشان چندان دوام نیاورد و ابراهیم غلامی‌نژاد در دقیقه ۶۸ گل تساوی را برای فرد البرز به ثمر رساند. با این حال، محسن سیفی بار دیگر در دقیقه ۷۰ دروازه حریف را باز کرد تا با ثبت دبل، پیروزی ۲ بر یک صنعت نفت آبادان را رقم بزند و سه امتیاز این دیدار را به حساب تیمش واریز کند.

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