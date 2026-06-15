کارا گستر 1 - 1 نساجی ؛ صدرنشین در تبریز متوقف شد

تیم‌های کاراگستر و نساجی مازندران در چارچوب هفته بیست‌ونهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. نتیجه‌ای که برای کاراگستر در مسیر فرار از منطقه خطر، امتیازی ارزشمند محسوب می‌شود.

شاگردان رضا عنایتی در نیمه نخست عملکرد بهتری داشتند و موفق شدند در دقیقه ۴۰ توسط پوریا رضازاده دروازه میزبان را باز کنند تا با برتری یک بر صفر راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، کاراگستر با حمایت هوادارانش بازی هجومی‌تری ارائه کرد و در دقیقه ۶۰ عباس زراعتکار گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی به تساوی کشیده شود. تلاش دو تیم در ادامه ثمری نداشت و مسابقه با همین نتیجه به پایان رسید.

با این تساوی، نساجی ۶۰ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول باقی ماند، در حالی که کاراگستر نیز با ۲۵ امتیاز، یک گام دیگر برای خروج از منطقه خطر برداشت.

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