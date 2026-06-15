هوادار 1 - 1 مس کرمان ؛ شاگردان حسین خانی از شکست فرار کردند
مس کرمان در تهران مقابل هوادار متوقف شد.
تیمهای هوادار تهران و مس کرمان عصر امروز در هفته بیستونهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور مقابل هم صفآرایی کردند که این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت.
هوادار در دقیقه ۱۰ توسط مرتضی منصوری به گل رسید و نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان برد. در ادامه، بازیکنان مس کرمان برای جبران نتیجه فشار بیشتری روی دروازه میزبان وارد کردند.
در نهایت تلاشهای نماینده کرمان در دقیقه ۷۹ به ثمر نشست و ابوالفضل عکاشه گل تساوی را برای مس کرمان به ثمر رساند تا این دیدار با تقسیم امتیازات به پایان برسد.