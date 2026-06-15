راز سکوت ستاره سوئد پس از فروپاشی دیوار تونس

به گزارش ایلنا، ستاره باشگاه برایتون پس از اینکه شلیک زودهنگام ویکتور گیوکرش توسط مدافعان بلوکه شد، روی توپ برگشتی با یک ضربه والی تماشایی در دقیقه هفتم مسابقه، دروازه عبدالمهیب شامخ، سنگربان تونس را در ورزشگاه مونتری فرو ریخت. با وجود تجربه یک شروع رویایی در اولین بازی خود در جام جهانی، این بازیکن ۲۲ ساله هیچ خوشحالی انجام نداد و در عوض دست‌های خود را به نشانه عذرخواهی رو به تونس بالا برد.

آیاری این کار را به عنوان راهی برای ادای احترام به اصالت و ریشه خود انجام داد؛ چرا که او در سولنای سوئد از پدری تونسی به نام عزوز آیاری متولد شده است. این بازیکن جوان که سابقه بازی در تیم‌های پایه سوئد را دارد، پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ این فرصت را داشت تا با تغییر تابعیت ورزشی برای تیم ملی تونس به میدان برود، اما این پیشنهاد را رد کرد.

عزوز آیاری، پدر این بازیکن، اوایل سال جاری در گفتگو با روزنامه سوئدی افتونبلادت درباره انتخاب پسرش برای بازی در تیم ملی سوئد اعلام کرد که کاملاً با این تصمیم موافق است و در این باره گفت: «نه، من خودم هم می‌خواستم او برای سوئد بازی کند. او باید احساس کند که در حال جبران محبت‌های کشوری است که از او مراقبت کرده و اسباب رشدش را فراهم کرده است.»

آیاری نیز پیش از این در این خصوص عنوان کرده بود: «من در سوئد به دنیا آمده‌ام و احساس سوئدی بودن دارم، و سوئد همان کشوری است که می‌خواهم پیراهنش را به تن کنم.»

او در سال ۲۰۲۳ به برایتون پیوست و در همان سال نیز اولین بازی ملی خود را برای تیم بزرگسالان سوئد انجام داد.

روز شنبه، صبری لموشی، سرمربی تونس نیز به حمایت از آیاری پرداخت و درباره او گفت: «من او و برادرش را می‌شناسم. او یک انتخاب انجام داد که من احترام زیادی برای آن قائل هستم، او بازیکن بسیار خوبی است. ما بعد از مسابقه برای او آرزوی موفقیت می‌کنیم، اما این موضوع برای بعد از پایان بازی است.»

در ثانیه‌های پایانی این دیدار، آیاری گل دوم خود را هم با یک شلیک تماشایی و از راه دور به گوشه سمت چپ دروازه به ثمر رساند. او این بار با شور و هیجان بسیار بیشتری به خوشحالی پرداخت و با لیز خوردن روی زانوهایش، دست خود را به نشانه شنیدن صدای هواداران سوئدی حاضر در پشت دروازه کنار گوشش گذاشت.

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