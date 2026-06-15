به گزارش ایلنا، جوردن هندرسون با حمله به انتقاداتی که روانه این بازیکن جوان شده، تاکید کرد که جود بلینگام به شدت مورد علاقه و احترام هم‌تیمی‌هایش در اردوی انگلستان است.

بلینگام در شرایطی خود را آماده حضور در جام جهانی می‌کند که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که او ممکن است انتخاب اول توماس توخل در پست هافبک هجومی نباشد. توخل در جریان بازی‌های مقدماتی، همیشه از بلینگام در ترکیب اصلی استفاده نمی‌کرد؛ اگرچه او در آن مقطع با مصدومیت‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و مورگان راجرز در نقش شماره ۱۰ تیم به میدان می‌رفت.

به نظر می‌رسد بلینگام در دیدار افتتاحیه انگلستان در جام جهانی مقابل کرواسی در روز چهارشنبه، پشت سر هری کین به عنوان بازیکن فیکس کارش را آغاز کند. در این میان، هندرسون از انتقاداتی که به این ستاره ۲۲ ساله وارد می‌شود، به شدت ابراز شگفتی کرده است.

هندرسون در این باره گفت: «شش سال پیش را به یاد می‌آورم که خودم در اولین بازی ملی جود در کنارش بودم. میزان رشد او به عنوان یک بازیکن و یک انسان از آن زمان تا به حال واقعاً باورنکردنی است. وقتی برای اولین بار بازی و تمرین کردن و سبک رفتارش را دیدم، ذهنیت خوبی نسبت به او پیدا کردم. با توجه به کارهایی که او علی‌رغم سن کم، تا الان انجام داده، فکر می‌کنم همه فراموش می‌کنند او چقدر جوان است، حتی خود من هم گاهی این را فراموش می‌کنم.

من واقعاً نمی‌توانم کلماتی پیدا کنم که به اندازه کافی شایسته تمجید از او باشد. می‌دانم که مطالب زیادی در رسانه‌ها نوشته می‌شود؛ خواندن این مطالب گاهی برای من واقعاً سخت است چون خودم از نزدیک می‌بینم که او چه تأثیر بزرگی روی این تیم دارد و خارج از زمین چه هم‌تیمی فوق‌العاده‌ای است. چیزی که او به ما اضافه می‌کند یک ویژگی کاملاً خاص است. او واقعاً یک مهره متمایز و برگ برنده در تیم ماست. او لحظات بزرگی را در دوران حرفه‌ای خود تجربه کرده و بازیکن بازی‌های بزرگ است. او تجربه حضور در تورنمنت‌های مهم را دارد و یک بازیکن بسیار بسیار کلیدی برای ما در این جام جهانی خواهد بود.»

پشت پرده رفتار بلینگام با ستاره‌های جدید؛ تکذیب ادعاهای رسانه‌ها در اردوی سه‌شیرها

هندرسون در ادامه تمجیدهایش اضافه کرد: «اگر از هر بازیکنی در این گروه بپرسید، به شما خواهند گفت که او چقدر هم‌تیمی خوبی است و چقدر عالی تمرین می‌کند. من می‌دانم که او جوان است، اما به بازیکنان جوان‌تر و مهره‌های جدیدی که به تیم اضافه می‌شوند نیز کمک می‌کند. رفتار او در اردوی پیش از جام با بازیکنانی مثل ریو نگوموها، جاش کینگ، الکس اسکات و اتان نوانری فوق‌العاده بود؛ هیچ‌کس این جنبه از رفتار او با بازیکنان را نمی‌بیند. همه آن‌ها به او به عنوان یک الگو نگاه می‌کنند و او خودش پیراهن اولین بازی ملی ریو نگوموها را به او هدیه داد که این موضوع نشانه‌ای کوچک از شخصیت واقعی او در پشت صحنه است.

من قاطعانه فکر می‌کنم بسیاری از چیزهایی که در رسانه‌ها نوشته می‌شود حقیقت ندارد و بخش زیادی از آن کاملاً کذب است. برای ما مهم این است که می‌دانیم او چه توانایی‌هایی دارد و همه ما در داخل اردو عاشقش هستیم؛ گمان می‌کنم این اصلی‌ترین مسئله است.»

بلینگام از زمان اولین بازی ملی خود برای انگلستان در نوامبر ۲۰۲۰، ۴۸ بار پیراهن سه‌شیرها را به تن کرده است. در این بازه زمانی، تنها جان استونز (۵۰)، جوردن پیکفورد (۵۶)، دکلان رایس (۶۲) و هری کین (۶۵) در مسابقات بیشتری برای انگلستان به میدان رفته‌اند. بلینگام تاکنون ۶ گل برای کشورش به ثمر رسانده که شامل دو گل حیاتی در یورو ۲۰۲۴ می‌شود؛ تورنمنتی که انگلستان در آن به فینال رسید اما در نهایت بازی را به اسپانیا واگذار کرد.

انتهای پیام/