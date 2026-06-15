به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال بلژیک امیدوار است روند فوق‌العاده و چشمگیر بازی‌های اخیر خود را در دیدار افتتاحیه گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل مصر، روز دوشنبه در ورزشگاه سیاتل تداوم ببخشد.

شاگردان رودی گارسیا در ۱۳ مسابقه گذشته خود طعم شکست را نچشیده‌اند و در آخرین بازی تدارکاتی خود در بروکسل، موفق شدند تونس را با نتیجه سنگین ۵-۰ در هم بکوبند؛ مسابقه‌ای که ۵ بازیکن مختلف در آن موفق به گلزنی شدند. این پیروزی ادامه روند بازگشت درخشان بلژیک تحت هدایت گارسیا بود؛ سرمربی فرانسوی که در ژانویه ۲۰۲۵ جانشین دومنیک تدسکو شد و با وجود شکست در اولین بازی‌اش روی نیمکت شیاطین سرخ، به آن‌ها کمک کرد تا از سقوط به سطح B لیگ ملت‌های اروپا فرار کنند.

او سپس بلژیکی‌ها را در مسیر مقدماتی جام جهانی به یک صعود بدون شکست هدایت کرد؛ جایی که آن‌ها با اقتدار در صدر جدول گروه خود قرار گرفته و ۲۹ گل به ثمر رساندند. در بخش اروپا، تنها نروژ با ۳۷ گل آمار بهتری از آن‌ها داشت. جرمی دوکو، وینگر منچسترسیتی، تقریباً در یک چهارم گل‌های بلژیک در این مسیر نقش مستقیمی داشت؛ او ۵ گل زد، ۲ پاس گل داد و در برتری قاطع مقابل تونس نیز دو پاس گل دیگر به نام خود ثبت کرد.

خط و نشان گارسیا برای لوکاکو؛ جادوی دوکو و آخرین رقص نسل طلایی

با توجه به اینکه رودی گارسیا اعلام کرده روملو لوکاکو به دلیل دوری طولانی‌مدت از میادین در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به خاطر مصدومیت‌های پیاپی همسترینگ و عضلانی، کاملاً «از فرم ایده‌آل خارج شده است»، از دوکو انتظار می‌رود که همچنان بار اصلی خط حمله را به دوش بکشد. لوکاکو آقای گل تاریخ فوتبال بلژیک است و انگیزه زیادی دارد تا در این تورنمنت که به احتمال فراوان آخرین جام جهانی بازماندگان نسل طلایی شیاطین سرخ است، مهره تاثیرگذاری باشد.

در سمت مقابل، محمد صلاح نیز ممکن است با این حس پا به تورنمنت بگذارد که باید چیزهای زیادی را به منتقدان ثابت کند؛ به خصوص پس از یک فصل ناامیدکننده با پیراهن لیورپول که در آن تنها روی ۱۴ گل تیمش در لیگ تاثیرگذار بود که این ضعیف‌ترین آمار او از زمان تقسیم شدن فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۵ بین چلسی و فیورنتینا به شمار می‌رود. ستاره خط حمله مصر دقیقاً در روز این مسابقه، تولد ۳۴ سالگی خود را جشن خواهد گرفت و بدون شک مایل است با هدایت کشورش به سمت اولین پیروزی تاریخ آن‌ها در جام جهانی، این روز را خاطره‌انگیز کند.

فراعنه با نسخه محتاطانه؛ بازگشت کورتوا به قفس توری

مصر برای موفقیت به صلاح نیاز مبرم دارد تا همان فرم درخشان ملی را تکرار کند؛ فوق‌ستاره‌ای که در مسیر صعود بدون شکست فراعنه، روی ۶۰ درصد گل‌های تیمش نقش داشت (۹ گل و ۳ پاس گل). صلاح در دیدار تدارکاتی پایانی مصر که پس از پیروزی ۱-۰ مقابل روسیه، با شکست ۲-۱ برابر برزیل همراه بود، در نیمه دوم به میدان آمد. با وجود شکست در آخرین بازی، آن‌ها بدون هیچ مصدومی پا به این تورنمنت می‌گذارند. حسام حسن، سرمربی مصر، احتمالاً رویکردی محتاطانه و تدافعی را اتخاذ خواهد کرد که در آن به عمر مرموش و محمد صلاح آزادی عمل زیادی در حملات داده می‌شود.

در اردوی بلژیک، گزارش‌ها حاکی از آن است که دوکو مصدومیت جزیی پیش آمده در تمرینات را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، تیبو کورتوا اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، درون دروازه کارش را شروع خواهد کرد تا شانزدهمین بازی خود در جام جهانی را انجام دهد؛ آماری که او را در کنار یان کولمانس قرار می‌دهد و تنها انزو شیفو با ۱۷ بازی ملی در جام جهانی بالاتر از او قرار دارد.

تاریخچه تقابل‌های بلژیک و مصر

این مسابقه اولین رویارویی بلژیک و مصر در تاریخ جام جهانی خواهد بود، اما این دو تیم پیش از این چهار بار در دیدارهای دوستانه به مصاف یکدیگر رفته‌اند. مصر در این بازی‌ها دست بالاتر را داشته و ۳ بار پیروز شده، در حالی که بلژیک تنها یک برد کسب کرده است. فراعنه در آخرین دیدار خود در نوامبر ۲۰۲۲ در کویت با نتیجه ۲-۱ حریف را شکست دادند که گل‌های مصطفی محمد و ترزگه تفاوت‌ها را رقم زد.

اما بلژیک در پنج مسابقه خود در جام جهانی در برابر رقبای آفریقایی، تنها یک بار تن به شکست داده است (۳ برد و ۱ تساوی) که آن هم به باخت ۲-۰ مقابل مراکش در سال ۲۰۲۲ برمی‌گردد؛ نتیجه‌ای که باعث حذف ناباورانه آن‌ها در مرحله گروهی شد، اتفاقی که انتظار نمی‌رود دوباره در آمریکای شمالی برای آن‌ها تکرار شود.

پیش‌بینی ابرکامپیوتر اوپتا از نتیجه بازی

۲۵,۰۰۰ شبیه‌سازی انجام شده توسط ابرکامپیوتر اوپتا پیش از آغاز مسابقه، نشان می‌دهد که بلژیک شانس اول کسب پیروزی و شروعی مقتدرانه در این جام است. بلژیک در ۶۰.۲ درصد از این شبیه‌سازی‌ها برنده از زمین خارج شده، در حالی که سهم پیروزی مصر تنها ۱۷.۸ درصد بوده است. احتمال تقسیم امتیازات و تساوی دو تیم نیز ۲۲.۳ درصد برآورد شده است.

لیست بازیکنان دو تیم

بلژیک: تیبو کورتوا، سنه لایمنس، مایک پندرز، زنو دباس، آرتور تئاتر، براندون مچله، ماکسیم د کویپر، توماس مونیه، کونی د وینتر، خواکین سیز، تیموتی کاستانیه، ناتان نگوی، اکسل ویتسل، کوین دی‌بروینه، یوری تیلمانس، هانس واناکن، نیکولاس راسکین، آمادو اونانا، روملو لوکاکو، لاندرو تروسار، ژرمی دوکو، دودی لوکباکیو، شارل دکتلاره، دیگو موریرا، الکسیس سالماکرز، ماتیاس فرناندز پاردو.

مصر: محمد الشناوی، المهدی سلیمان، مصطفی شوبیر، محمد علاء، یاسر ابراهیم، محمد هانی، حسام عبدالمجید، رامی ربیعه، محمد عبدالمنعم، احمد فتوح، کریم حافظ، طارق علاء، امام عاشور، مصطفی زیکو، حمدی فتحی، مهند لاشین، نبیل عماد دونگا، مروان عطیه، محمود صابر، ترزگه، حمزه عبدالکریم، محمد صلاح، هیسام حسن، ابراهیم عادل، عمر مرموش، زیزو.

ترکیب احتمالی دو تیم

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منبع: OPTA

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