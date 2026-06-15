احتمال غیبت ستاره نیوزیلند مقابل ایران
تیم ملی نیوزیلند در آستانه دیدار نخست خود برابر ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با نگرانی از وضعیت یکی از مهرههای کلیدی خود مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، تنها کمتر از ۲۴ ساعت مانده به آغاز دیدار تیمهای ملی ایران و نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶، تیم اقیانوسیهای با یک نگرانی جدی در خط میانی خود مواجه شده است.
متیو گاربت، هافبک ۲۴ ساله نیوزیلند، در تمرینات روز گذشته از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شد و وضعیت او همچنان از سوی کادر پزشکی تیم ملی این کشور تحت بررسی قرار دارد.
گاربت که در باشگاه پیتربورو یونایتد انگلیس بازی میکند، یکی از گزینههای اصلی حضور در ترکیب ابتدایی نیوزیلند برای دیدار مقابل ایران در ورزشگاه سوفای لسآنجلس به شمار میرفت و غیبت احتمالی او میتواند ضربهای به برنامههای دارن بیزلی، سرمربی آلوایتز، وارد کند.
بیزلی درباره وضعیت این بازیکن به 1News گفت: «امروز بررسیهای بیشتری انجام خواهیم داد تا مشخص شود این مصدومیت چه تأثیری روی تیم و خود او خواهد داشت.»
سرمربی نیوزیلند افزود: «ما کادر پزشکی بسیار خوبی در اختیار داریم و زمانی که تصمیم نهایی گرفته شود، از وضعیت دقیق او مطلع خواهیم شد.»