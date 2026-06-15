به گزارش ایلنا، در حالی که تنها چند روز از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ می‌گذرد، تونس ممکن است نخستین تیمی باشد که در جریان این مسابقات دست به تغییر سرمربی می‌زند.

بر اساس گزارش «رومن مولینا» خبرنگار فرانسوی، صبری لموشی دیگر هدایت تیم ملی تونس را بر عهده نخواهد داشت و دوران حضور او روی نیمکت «عقاب‌های کارتاژ» به پایان رسیده است.

این گزارش پس از شکست سنگین ۵ بر یک تونس برابر سوئد در نخستین دیدار مرحله گروهی منتشر شد؛ نتیجه‌ای که آغازی ناامیدکننده برای نماینده آفریقا در جام جهانی ۲۰۲۶ رقم زد و فشارها بر کادر فنی این تیم را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

مولینا در پیامی کوتاه اعلام کرد: «کار صبری لموشی در رأس تیم ملی تونس به پایان رسیده است.»

در صورت تأیید رسمی این خبر از سوی فدراسیون فوتبال تونس، لموشی نخستین سرمربی خواهد بود که در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ شغل خود را از دست می‌دهد.

تونس در دیدار افتتاحیه خود در گروه F برابر سوئد نمایشی دور از انتظار داشت و با دریافت پنج گل یکی از سنگین‌ترین شکست‌های خود در تاریخ حضور در جام جهانی را تجربه کرد. همین نتیجه باعث شد شایعات درباره آینده نیمکت این تیم به سرعت در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شود.

با این حال، تا لحظه انتشار این خبر فدراسیون فوتبال تونس واکنشی رسمی به گزارش‌های منتشرشده نشان نداده است.

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