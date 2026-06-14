به گزارش ایلنا، آلمانی‌ها با وجود شوک کوتاهی که پس از گل تساوی کوراسائو متحمل شدند، هیچ رحم و مروتی نشان ندادند و حریف خود را به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن تار و مار کردند. این تنها پنجمین بار در قرن بیست و یکم است که یک تیم موفق می‌شود در یک بازی جام جهانی، هفت گل یا بیشتر به ثمر برساند؛ آماری شگفت‌انگیز که آلمان به تنهایی مسئول سه مورد از آن‌ها بوده است.

در ادامه نگاهی به پنج آتش‌بازی هفت‌گله فوتبال جهان در قرن حاضر می‌اندازیم:

آلمان 8- 0 عربستان سعودی (جام جهانی ۲۰۰۲)

مانشافت رقابت‌های جام جهانی ۲۰۰۲ را با تحقیر هشت‌گله عربستان سعودی آغاز کرد. شاگردان رودی فولر در همان نیمه اول چهار بار دروازه حریف آسیایی را باز کردند و در نهایت با درخشش و هت‌تریک به یادماندنی میروسلاو کلوزه، با هشت گل به کار خود پایان دادند. این مهاجم افسانه‌ای در اولین بازی خود در جام جهانی، به دومین بازیکن تاریخ تبدیل شد که با سه ضربه سر هت‌تریک می‌کند؛ سه‌گانه‌ای که آغازگر مسیر او برای ثبت رکورد تاریخی ۱۶ گل در ادوار جام جهانی بود.

پرتغال 7 - 0 کره شمالی (جام جهانی ۲۰۱۰)

باورکردنی نیست که کریستیانو رونالدو در دوران اوج خود، دو سال تمام را بدون گلزنی در رده ملی سپری کرده بود. برای آقای گل تاریخ فوتبال ملی جهان، کره شمالی حریف به شدت دست‌ودلبازی بود تا او به این طلسم طولانی پایان دهد. رونالدو گل هفتم تیمش را به ثمر رساند تا پرتغال در سال ۲۰۱۰ از روی حریف بی‌دفاع خود عبور کند. کره شمالی بازی را خوب شروع کرد و در نیمه اول تنها ۱-۰ عقب بود، اما پرتغالی‌ها در نیمه دوم پا را روی پدال گاز گذاشتند تا یک پیروزی قاطعانه را رقم بزنند.

آلمان 7 - 1 برزیل؛ بزرگترین شاهکار تاریخ (جام جهانی ۲۰۱۴)

بدون شک، این مسابقه شوکه‌کننده‌ترین نتیجه در تمام ادوار تاریخ جام جهانی است. برزیل به عنوان پرافتخارترین تیم جهان با رویای بزرگ فتح جام در خانه، پا به نیمه‌نهایی ۲۰۱۴ گذاشت. هواداران پرشور در بلوهوریزونته در همان دقایق ابتدایی بازی مات و مبهوت شدند، چرا که ژرمن‌ها در یک نیمه جادویی طوفان به پا کردند. نمایش کابوس‌وار میزبان با کارایی بی‌رحمانه آلمانی‌ها همراه شد تا مانشافت در ۲۹ دقیقه فراموش‌نشدنی و ویرانگر، ۵-۰ جلو بیفتد. این نتیجه با سنگین‌ترین شکست تاریخ برزیل برابری کرد، اما قطعاً تاریک‌ترین و تلخ‌ترین روز تاریخ فوتبال آن‌ها بود؛ یک تحقیر خانگی دراماتیک برابر چشمان تمام دنیا.

اسپانیا 7-0 کاستاریکا (جام جهانی ۲۰۲۲)

ماتادورها در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به راحتی هرچه تمام‌تر یک پیروزی هفت‌گله را مقابل کاستاریکا جشن گرفتند. لاروخا کار سختی برای عبور از سد حریف آمریکای مرکزی خود نداشت و دنی اولمو، مارکو آسنسیو و فران تورس پیش از سوت پایان نیمه اول کار را تمام کردند. گل دوم تورس و شلیک گاوی حساب کار را ۵-۰ کرد و در اواخر بازی نیز کارلوس سولر و آلوارو موراتا ویترین این برد پرگل را تکمیل کردند.

آلمان ۷-۱ کوراسائو (جام جهانی ۲۰۲۶)

کوراسائو به عنوان تیمی تازه‌وارد مشتاق بود تا از اولین حضورش در جام جهانی لذت ببرد و گل تساوی غیرمنتظره آن‌ها، برای لحظاتی کوتاه امید به یک شگفتی بزرگ را زنده کرد. با این حال، ژرمن‌ها نقشه‌های دیگری در سر داشتند. از لحظه‌ای که نیکو اشلوتربک دوباره آلمان را پیش انداخت، امواج حملات مانشافت یکی پس از دیگری آغاز شد. کای هاورتز و فلیکس انمچا هر کدام دو بار گلزنی کردند و دنیز اونداو نیز پس از آمدن از روی نیمکت، یک گل زد و دو پاس گل داد. این نتیجه می‌توانست حتی سنگین‌تر از این هم باشد.

انتهای پیام/