به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، جام جهانی ۲۰۲۶ صحنه حضور نسل جدیدی از فوتبالیست‌هاست که میراث‌دار نام‌های بزرگ فوتبال جهان هستند؛ بازیکنانی که حالا می‌خواهند فارغ از شهرت پدرانشان، مسیر خود را در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان ترسیم کنند.

در این میان، لوکا زیدان یکی از چهره‌های قابل توجه این رقابت‌هاست. دروازه‌بان تیم ملی الجزایر و فرزند زین‌الدین زیدان، اسطوره فوتبال فرانسه، در نخستین تجربه بزرگ ملی خود به دنبال ثبت موفقیتی مستقل از میراث پدرش است. زیدان بزرگ در جام جهانی ۱۹۹۸ با فرانسه به قهرمانی رسید و با دو گل در فینال برابر برزیل، نقش تعیین‌کننده‌ای در فتح جام داشت.

جولیانو سیمئونه، پسر دیه‌گو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید و ستاره سابق آرژانتین، دیگر بازیکنی است که در این دوره از رقابت‌ها حضور دارد. همچنین نیکو پاز، فرزند پابلو پاز، مدافع پیشین تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۸، از دیگر چهره‌های این نسل به شمار می‌رود.

مارکوس تورام، مهاجم تیم ملی فرانسه، نیز راه پدرش لیلیان تورام را ادامه می‌دهد. لیلیان یکی از ارکان اصلی تیم قهرمان فرانسه در سال ۱۹۹۸ بود و نامش در تاریخ فوتبال این کشور ماندگار شده است.

در سوی دیگر، جاستین کلایورت، فرزند پاتریک کلایورت، ستاره سابق هلند، و لی ته‌سوک از کره جنوبی نیز نمایندگان نسل جدید فوتبال هستند که میراث خانوادگی خود را در جام جهانی دنبال می‌کنند.

شاید مشهورترین نام این فهرست ارلینگ هالند باشد؛ ستاره نروژی که پدرش، آلف اینگه هالند، سابقه بازی در لیگ برتر انگلیس و تیم ملی نروژ را در کارنامه دارد. با این حال، مهاجم منچسترسیتی سال‌هاست ثابت کرده که از سایه نام پدرش خارج شده و به یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های فوتبال جهان تبدیل شده است.

جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی برای این نسل است تا نشان دهند شهرت خانوادگی تنها نقطه آغاز مسیر آن‌ها بوده و موفقیت در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان، به عملکرد خودشان بستگی دارد.

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