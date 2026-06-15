به گزارش ایلنا به نقل از RMC Sport، زین‌الدین زیدان چهارشنبه (به وقت ایران) در کانزاس سیتی حضور خواهد داشت تا از نزدیک دیدار تیم‌های ملی الجزایر و آرژانتین را تماشا کند.

اهمیت این مسابقه برای اسطوره فوتبال فرانسه تنها به جذابیت‌های جام جهانی محدود نمی‌شود، چرا که لوکا زیدان، فرزند او، در ترکیب تیم ملی الجزایر به میدان می‌رود و پدرش برای حمایت از او در ورزشگاه حاضر خواهد شد.

لوکا زیدان که نخستین تورنمنت بزرگ ملی خود را با پیراهن الجزایر تجربه می‌کند، تاکنون عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته و با دو پیروزی در دو مسابقه مرحله گروهی، یکی از چهره‌های موفق تیمش بوده است.

در همین حال، نام زیدان همچنان به‌عنوان جدی‌ترین گزینه هدایت تیم ملی فرانسه پس از جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح می‌شود. انتظار می‌رود دیدیه دشان پس از پایان این رقابت‌ها از سمت خود کناره‌گیری کند و زیدان هدایت خروس‌ها را برعهده بگیرد.

سرمربی سابق رئال مادرید که در دوران مربیگری خود سه عنوان متوالی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورده، سال‌هاست از گزینه‌های اصلی هدایت تیم ملی فرانسه به شمار می‌رود و بسیاری از چهره‌های فوتبال این کشور نیز از حضور او روی نیمکت آبی‌ها حمایت کرده‌اند.

حضور زیدان در دیدار الجزایر و آرژانتین در شرایطی رقم می‌خورد که توجه رسانه‌های فرانسوی بیش از هر زمان دیگری به آینده حرفه‌ای این چهره سرشناس فوتبال جهان معطوف شده است.

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