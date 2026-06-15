چیپ هوشمند توپ به کمک VAR آمد؛ تأیید گل سوئد مقابل تونس

به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، فناوری جدید به‌کاررفته در توپ‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر تأثیر خود را در تصمیم‌گیری‌های داوری نشان داد؛ جایی که گل چهارم سوئد در پیروزی ۵ بر یک مقابل تونس با کمک داده‌های ثبت‌شده توسط چیپ داخلی توپ تأیید شد.

ماجرا به صحنه‌ای بازمی‌گردد که متیاس سوانبرگ موفق به گلزنی شد، اما یائل فالکون، داور مسابقه، در ابتدا این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

با این حال، بررسی تصاویر و داده‌های سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) نشان داد که پیش از رسیدن توپ به سوانبرگ، الکساندر ایساک برخوردی بسیار جزئی با توپ داشته است؛ برخوردی که مسیر صحنه را تغییر داد و باعث شد مهاجم سوئد در موقعیت آفساید قرار نداشته باشد.

نکته قابل توجه این بود که تماس ایساک با توپ در تصاویر تلویزیونی و بازبینی‌های معمول به‌سختی قابل تشخیص بود، اما چیپ نصب‌شده در توپ با ثبت داده‌های لحظه‌ای، زمان دقیق این برخورد را مشخص کرد.

این فناوری داده‌های خود را در قالب نمودارهایی مشابه امواج الکتروکاردیوگرام (ECG) نمایش می‌دهد؛ نمودارهایی که زمان دقیق تماس بازیکن با توپ را ثبت می‌کنند و به داوران VAR در تصمیم‌گیری کمک می‌رسانند.

استفاده از فناوری توپ هوشمند یکی از نوآوری‌های مهم فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود؛ فناوری‌ای که با هدف افزایش دقت تصمیمات داوری و کاهش خطاهای انسانی توسعه یافته است.

سوئد در نهایت این دیدار را با نتیجه ۵ بر یک به سود خود به پایان رساند. این تیم در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، ۲۰ ژوئن به مصاف هلند خواهد رفت و پنج روز بعد نیز برابر ژاپن صف‌آرایی خواهد کرد.

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