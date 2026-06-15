دعای مشترک بازیکنان آلمان و کوراسائو پس از بازی جام جهانی خبرساز شد
بازیکنان تیمهای ملی آلمان و کوراسائو پس از پایان دیدار دو تیم در جام جهانی ۲۰۲۶، با حضور در مرکز زمین به دعا پرداختند.
به گزارش ایلنا به نقل از RMC Sport، پس از پایان دیدار تیمهای ملی آلمان و کوراسائو در جام جهانی ۲۰۲۶، بازیکنان دو تیم در مرکز زمین گرد هم آمدند و به صورت مشترک دعا کردند؛ صحنهای که توجه رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرد.
فلکس نمچا، هافبک تیم ملی آلمان و زننده نخستین گل این مسابقه، درباره این اقدام گفت: «پس از بازی، همه ما مسیحی و برادر هستیم. در جریان مسابقه رقیب یکدیگر بودیم، اما بعد از پایان بازی تنها یک دعای کوتاه خواندیم و بابت آنچه داریم سپاسگزار بودیم.»
بازیکن باشگاه بوروسیا دورتموند تأکید کرد که این حرکت صرفاً جنبه شخصی و معنوی داشته است.
در سالهای اخیر، فیفا همواره بر اصل بیطرفی سیاسی و مذهبی در فوتبال تأکید کرده است. با این حال، نمایش باورهای شخصی بازیکنان در زمین مسابقه بارها به موضوع بحثبرانگیزی در فوتبال جهان تبدیل شده است.
در این دیدار، آلمان با نتیجه پرگل ۷ بر یک کوراسائو را شکست داد. دیک آدووکات، سرمربی کوراسائو، پس از مسابقه از عملکرد شاگردانش دفاع کرد و گفت: «شکست برابر تیمی با کیفیت بالاتر شرمآور نیست.»
او با اشاره به تفاوت ارزش مالی دو تیم افزود: «ارزش این تیم حدود ۸۵۰ میلیون یورو است، در حالی که ارزش کوراسائو به ۲۵ میلیون یورو میرسد.»
در سوی دیگر، یولیان ناگلزمان، سرمربی آلمان، از واکنش تیمش پس از دریافت گل تساوی ابراز رضایت کرد و گفت: «۱۵ دقیقه ابتدایی را بسیار خوب آغاز کردیم، اما کوراسائو با نخستین شوت خود به گل رسید. برای چند دقیقه اعتمادبهنفس حریف افزایش یافت، اما تیم ما بهخوبی به جریان مسابقه بازگشت.»
پیروزی ۷ بر یک برابر کوراسائو، یکی از پرگلترین بردهای آلمان در سالهای اخیر محسوب میشود و آغاز قدرتمندی برای مانشافت در جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود.