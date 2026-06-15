راز بزرگی که اینفانتینو برملا کرد
الساندرو دلپیرو طراح قانون جدید و جذاب جام جهانی
رئیس فیفا، فاش کرد الساندرو دلپیرو اسطوره ایتالیا، ایده اصلی تغییر پروتکل ورود تیمها به زمین و حضور تمام ۲۶ بازیکن در مراسم آغازین بازی را ارائه داده است.
به گزارش ایلنا، مجموعهای از تغییرات جدید در قوانین بازی در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی به اجرا درآمده است؛ تغییراتی که برخی از آنها با استقبال بسیار گرمی روبرو شدهاند و برخی دیگر، بازخوردهای چندان مثبتی دریافت نکردهاند.
یکی از این قوانین جدید که به شدت مورد تحسین همگان قرار گرفته، تصمیم فیفا مبنی بر ورود تمام ۲۶ بازیکن لیست تیم به زمین مسابقه پیش از شروع بازی و حضور همزمان آنها در مراسم خواندن سرود ملی است؛ پروتکلی که دیگر مثل گذشته تنها به ۱۱ بازیکن فیکس تیم محدود نمیشود.
این تغییر ساختاری به همه اعضای کادرفنی و بازیکنان اجازه میدهد تا «لحظه باشکوه خود» را در جام جهانی تجربه کنند و کاملاً خود را بخشی از این اتمسفر بزرگ بدانند؛ به خصوص بازیکنانی که شاید در طول تورنمنت فرصت کمتری برای رفتن به داخل زمین پیدا کنند.
جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در جریان کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود فاش کرد که این ایده منحصربهفرد و جذاب، نخستین بار توسط اسطوره تکرارنشدنی یوونتوس و تیم ملی ایتالیا، الساندرو دلپیرو به او پیشنهاد شده است.
پشت پرده یک قانون تمامآمریکایی؛ وقتی الکس مربیان فیفا را کیش و مات کرد
رئیس فیفا صحبتهای خود را اینگونه آغاز کرد: «برای اولین بار در تاریخ جام جهانی، تمام بازیکنان یک تیم یعنی هر ۲۶ نفر، همزمان روی چمن حضور خواهند داشت. پرچمهای غولپیکر در ورزشگاه به اهتزاز درمیآیند و سرود ملی کشورها در شرایطی طنینانداز میشود که کل اعضای تیم کنار هم ایستادهاند.»
اینفانتینو در ادامه افزود: «اما این ایده اصلاً از کجا آمد؟ خب، همانطور که میدانید ما همیشه در فیفا به دنبال نوآوری و کارهای جدید هستیم. در ابتدا فکر میکردیم این موضوع باید یک ایده تجاری، شوتبال یا چیزی به سبک شوهای جذاب آمریکایی باشد؛ اما اینطور نبود! این قانون جذاب دقیقاً از دل یک گفتگوی دوستانه با الساندرو دلپیرو متولد شد. الساندرو چند ماه پیش به من گفت: "چرا کاری نمیکنی که در زمان پخش سرود ملی، همه بازیکنان تیم وارد زمین شوند؟" من از او پرسیدم چرا؟ و الکس جواب داد: "چون همه ما اعضای یک تیم واحد هستیم".»
یادآوری گل افسانهای دورتموند؛ طعنه شیرین رئیس به خاطره ۲۰۰۶
اینفانتینو با اشاره به دوران بازی دلپیرو ادامه داد: «من نمیدانم این ایده به خاطر گلی بود که خودش به ثمر رساند یا خیر؛ یکی از زیباترین گلهای تاریخ جام جهانی، یعنی گل دوم ایتالیا به آلمان در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۰۶ در شهر دورتموند. الکس در آن مسابقه تاریخی به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمد و آن گل فوقالعاده و دراماتیک را زد. نمیدانم ریشه ذهنی او برای این پیشنهاد همین بود یا نه، اما او تاکید کرد که همه ما بخشی از یک خانواده و تیم هستیم.»
رئیس فیفا در پایان صحبتهایش گفت: «فکر کردم که او کاملاً درست میگوید. بنابراین ما شروع به بحث و بررسی این ایده با همکارانمان کردیم. در جریان یک تورنمنت فشرده مثل جام جهانی، ممکن است به برخی از بازیکنان اصلاً بازی نرسد، پس این قانون به آنها کمک میکند تا خود را در آن لحظه به شدت احساسی و حماسی پخش سرود ملی شریک بدانند. من قاطعانه باور دارم که این یک اتفاق بسیار مثبت و جذاب برای تمام بازیکنان و البته هواداران فوتبال روی سکوهاست.»