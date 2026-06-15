امباپه: برای قهرمانی فرانسه باید در کارهای دفاعی بجنگم

به گزارش ایلنا، فوق‌ستاره باشگاه رئال مادرید در اعترافی جنجالی و غیرمنتظره اعلام کرد که برای هدایت فرانسه به سمت قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶، نیاز دارد تا سبک بازی خود را دست‌خوش تغییر کند. امباپه در آستانه دیدار افتتاحیه خروس‌ها در گروه I مقابل سنگال، به انتقادات دیرینه‌ای که درباره میزان دوندگی و مشارکت او در زمان مالکیت توپ توسط حریف مطرح بود، پاسخ داد.

این مهاجم گلزن به خوبی می‌داند که برای موفقیت شاگردان دیدیه دشان در این تورنمنت بزرگ با حضور ۴۸ تیم، تک‌تک بازیکنان باید در کارهای دفاعی مشارکت داشته باشند. امباپه در گفتگویی با روزنامه لوپاریزین، در پاسخ به سوالاتی که برادرش، اتان امباپه، از او پرسید، گفت: «من باید در کارهای دفاعی یک گام رو به جلو بردارم. من آماده‌ام تا کار درست را انجام دهم، چون به هر قیمتی که شده جام جهانی را می‌خواهم! ما اغلب در این باره صحبت می‌کنیم، چون او (اتان) خیلی خیلی بیشتر از من در کارهای دفاعی شرکت می‌کند. اما خوب است که مردم این جنبه را برجسته می‌کنند. من همیشه از خودم توقعات بالایی داشته‌ام و فکر می‌کنم باید در این بخش گامی به جلو بردارم. این موضوعی حیاتی برای تیم‌هاست و من فکر می‌کنم که باید انجامش دهم.»

حمایت تمام‌قامت هم‌تیمی‌ها از کاپیتان مقتدر

ستاره سابق پاریسن‌ژرمن در گذشته بارها هدف بحث‌های داغ و انتقادی کارشناسان قرار گرفته است، اما نزدیکان او خیلی سریع به حمایت از وی برخاسته‌اند. عثمان دمبله، برنده توپ طلا، اخیراً انتقادات و ذره‌بین گذاشتن روی بازی امباپه را «افراطی» خواند و اشاره کرد که این هجمه‌ها معمولاً از مسائل فوتبالی فراتر می‌رود و ابعاد انسانی زندگی یک ستاره جهانی را نادیده می‌گیرد.

با وجود تمام جنجال‌های بیرونی، جایگاه امباپه در رختکن فرانسه کاملاً دست‌نخورده و ایده آل است. او همچنان به عنوان قلب تپنده تاکتیکی و روحی خروس‌ها شناخته می‌شود و هم‌تیمی‌هایش او را رهبر اصلی و کاریزماتیکی می‌دانند که تیم برای عبور از فشارهای سنگین جام جهانی به آن نیاز مبرم دارد.

سپر بلای برنابئو زیر چتر حمایتی آرسن ونگر

وعده فوق‌ستاره فرانسوی برای مشارکت در کارهای دفاعی، پس از یک فصل سخت و چالش‌برانگیز باشگاهی در اسپانیا مطرح می‌شود؛ جایی که او بارها به عنوان «سپر بلا» برای توجیه نتایج سینوسی و ضعیف رئال مادرید قربانی شد. با این حال، آرسن ونگر، سرمربی افسانه‌ای، با دفاع از هموطنش تاکید کرد که امباپه به یک رئال مادریدِ متوسط منتقل شد و به دلیل دوران گذار این باشگاه، ناعادلانه هدف حملات قرار گرفت.

سرمربی اسبق آرسنال متقاعد شده است که این ستاره ۲۷ ساله برای یک تورنمنت بزرگ و رویایی آماده است؛ چرا که او از نظر بدنی در مقایسه با سایر ستارگانی که کاملاً خسته و فرسوده پا به خاک ایالات متحده گذاشته‌اند، بسیار شاداب‌تر است. از نظر ونگر، یک امباپه باانگیزه و قبراق، خطرناک‌ترین سلاح در فوتبال جهان به شمار می‌رود.

در تعقیب جاودانگی و شکستن رکورد کلوزه

امباپه همین حالا هم کارنامه خارق‌العاده و اسطوره‌ای در تاریخ جام جهانی دارد و در دو دوره ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ موفق به ثمر رساندن ۱۲ گل شده است. او در نوجوانی، فرانسه را در روسیه به مقام قهرمانی رساند و در قطر نیز با ثبت یک هت‌تریک تاریخی در فینال مقابل آرژانتین، کفش طلا را از آن خود کرد.

اکنون این مهاجم در یک قدمی شکستن رکورد ۱۶ گل میروسلاف کلوزه، آقای گل تاریخ جام جهانی، قرار دارد. اگر او بتواند غریزه گلزنی بی‌رحمانه خود را با وعده جدیدش مبنی بر دوندگی در کارهای دفاعی تلفیق کند، متوقف کردن فرانسه در ورزشگاه مت‌لایف و در مسیر فتح جام، برای هر حریفی غیرممکن خواهد بود.

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