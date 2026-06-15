به گزارش ایلنا، تیم ملی نیوزیلند بامداد سه‌شنبه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف ایران می‌رود؛ مسابقه‌ای که در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس برگزار خواهد شد.

رسانه نیوزیلندی «استاف» در گزارشی از شرایط این تیم پیش از مسابقه نوشت که ورود به ورزشگاه سوفای یادآور کولوسئوم‌های باستانی روم است؛ ورزشگاهی عظیم با سکوهای مرتفع که قرار است میزبان دیدار نیوزیلند و ایران باشد.

این رسانه تأکید کرده که بازیکنان نیوزیلند معمولاً در چنین فضایی و مقابل چنین جمعیتی بازی نمی‌کنند و مسابقه با ایران، نخستین تجربه جام جهانی آن‌ها پس از حضور در رقابت‌های سال ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی خواهد بود.

در این گزارش آمده که لس‌آنجلس به دلیل جمعیت بالای ایرانیان ساکن این شهر، گاهی با لقب «تهرانجلس» شناخته می‌شود و انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه را ایرانیان تشکیل دهند.

چالش اصلی؛ مدیریت فضای جام جهانی

کریس وود، کاپیتان تیم ملی نیوزیلند، در نشست خبری پیش از بازی مهم‌ترین چالش تیمش را «موقعیت و بزرگی رویداد» دانست.

او گفت: «تا زمانی که در یک بازی بزرگ جام جهانی حضور پیدا نکنید، واقعاً نمی‌توانید درک کنید این فضا چگونه است. مهم‌ترین مسئله برای ما این است که بازیکنان بتوانند بر هیجان مسابقه غلبه کنند و در عین حال کیفیت واقعی خود را به نمایش بگذارند.»

مهاجم باتجربه نیوزیلند افزود: «وظیفه ما این است که بازیکنان را آرام نگه داریم، از نظر ذهنی آماده باشند و با ذهنیتی مثبت وارد زمین شوند.»

وود و تامی اسمیت تنها بازیکنان فعلی نیوزیلند هستند که تجربه حضور در جام جهانی ۲۰۱۰ را در کارنامه دارند.

آرامش در اردوی نیوزیلند

استاف همچنین گزارش داده که با وجود شکست سنگین چهار بر صفر برابر هائیتی در یکی از دیدارهای تدارکاتی، فضای اردوی نیوزیلند آرام و مثبت بوده است.

بازیکنان این تیم در آخرین تمرین خود در دانشگاه سن‌دیگو با روحیه‌ای مناسب کار کردند و نشانه‌ای از فشار بیش از حد ناشی از حضور در جام جهانی دیده نمی‌شد.

البته نیوزیلندی‌ها پیش از بازی با ایران با یک مشکل مهم مواجه شده‌اند؛ مت گاربت، هافبک این تیم که از گزینه‌های اصلی ترکیب اولیه محسوب می‌شود، در تمرینات دچار مصدومیت همسترینگ شد و احتمال حضورش مقابل ایران بسیار کم است.

دارن بیزلی، سرمربی نیوزیلند، درباره شرایط تیمش گفت: «وقتی بازی آغاز شود، گاهی اوقات صدای جمعیت دیگر به گوش نمی‌رسد. امیدوارم بازیکنان ما هم بتوانند به همین نقطه برسند و فقط روی فوتبال خودشان تمرکز کنند.»

او ادامه داد: «قرار است حواس‌پرتی‌های زیادی وجود داشته باشد اما بازیکنان باید از این تجربه لذت ببرند. فوتبال برای حضور در چنین مسابقات و چنین ورزشگاه‌هایی است و حالا چالش اصلی این است که بتوانیم عملکرد خوبی ارائه دهیم.»

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