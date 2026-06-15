شلیک بیرحمانه فندرفارت به صخره لالههای نارنجی
فندایک مثل «بوئینگ ۷۴۷» کند و سنگین است
رافائل فندربارت، ستاره پیشین هلند، پس از تساوی مقابل ژاپن با تشبیه ویرجیل فندایک به بوئینگ 747، به شدت از نمایش مدافع لیورپول انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال هلند رقابتهای جام جهانی خود را با یک تساوی مهیج و پرفراز و نشیب ۲-۲ مقابل ژاپن در دالاس آغاز کرد؛ مسابقهای که در جریان آن، رافائل فندرفارت نوک پیکان انتقادات خود را مستقیماً به سمت ویرجیل فندایک نشانه رفت. این بازیساز پیشین لالههای نارنجی و باشگاه رئال مادرید، در استودیوی شبکه NOS هیچ ابایی از تحلیل بیرحمانه عملکرد رهبر و کاپیتان تیم ملی کشورش نداشت.
«باید صادق باشم؛ من از تماشای بازی فندایک واقعاً شوکه شدم.» فندرفارت این جملات را در تحلیل بین دو نیمه و در شرایطی که بازی هنوز بدون گل دنبال میشد، به زبان آورد و افزود: «در مورد او فکر کردم که این اصلاً نشانه خوبی نیست. به خصوص در هنگام چرخیدنها؛ این کار برای او بسیار دشوار به نظر میرسد. او کمی شبیه به یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ میچرخد! امیدوارم در ادامه این تورنمنت او کمی سریعتر باشد.»
زاویه دید متفاوت روی کین؛ تمجید از شم گلزنی صخره
در حالی که فندربارت به شدت روی افت بدنی و حرکتی این مدافع تمرکز کرده بود، روی کین در کارشناسی شبکه ITV نگاه مثبتتری به این ماجرا داشت. کاپیتان اسبق منچسترسیتی ترجیح داد روی نقش تهاجمی فندایک تمرکز کند و گل اول او را، با وجود روزهای سختی که در رده باشگاهی پشت سر گذاشته، یک شاهکار ارزیابی کرد.
روی کین در این خصوص گفت: «مشخص بود که ارسال رایان گراونبرخ فوقالعاده بود و همه ما میدانیم آنها چقدر روی ضربات ایستگاهی تبحر دارند. فندایک در حال حاضر از نظر گلزنی در فرم بسیار خوبی قرار دارد. او فصل سختی را پشت سر گذاشته است. امشب برخی از ارسالهای ایستگاهی کیفیت لازم را نداشتند اما وقتی توپ دوباره به گراونبرخ رسید... دیدیم که بازیکنان ژاپن عقب و عقبتر رفتند و به محض ارسال توپ، فندایک یک ضربه سر کاملاً خیرهکننده زد. او یک تهدید جدی روی دروازه حریفان است و ضربه آخرش عالی بود. اینکه توپ با برخورد به تیرک وارد دروازه شد، فوقالعاده بود. روشی که او توپ را هدایت کرد، با وجود اینکه سرعت بالایی نداشت، اما یک ضربه سر مقتدرانه بود. دفاع ژاپن ضعیف عمل کرد و بیش از حد عقب نشست اما این گل زیبا بود و او مسیر توپ را تا آخر دید. یک گل کاملاً چشمنواز و آنها در این مقطع کنترل کامل بازی را در دست داشتند.»
شب پرماجرا و دراماتیک در دالاس
این دیدار یک ماراتن پر فراز و نشیب برای فندایک بود؛ کاپیتانی که خط دفاعیاش در برابر ضدحملات سریع و ویرانگر ژاپنیها به شدت آسیبپذیر نشان میداد. مدافع وسط لیورپول در دقیقه ۵۱ پاسخ منتقدانش را داد؛ جایی که بالاتر از همه روی ارسال گراونبرخ به هوا برخاست و با یک ضربه سر چکشی دروازه زیون سوزوکی را باز کرد تا شاگردان رونالد کومان را پیش بیندازد.
این گل موجی از شادی و هیجان را در میان هواداران هلندی حاضر در ورزشگاه AT&T به راه انداخت، اما این خوشحالی چندان پایدار نبود. ژاپن با تکیه بر روحیه جنگندگی معروف خود، دو بار به بازی برگشت. کیتو ناکامورا و دایچی کامادا موفق شدند گلهای فندایک و کرایسنسیو سامرویل را جبران کنند تا امتیازات این مسابقه جذاب در گروه F تقسیم شود.
واکنش کاپیتان به اولین توقف لالههای نارنجی
فندایک باوجود انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین، پس از سوت پایان بازی با لحنی آرام و منطقی با رسانهها گفتگو کرد. کاپیتان لاله های نارنجی اعتراف کرد که تیمش برای باز کردن ساختار دفاعی منظم ساموراییها که با آرایش فشرده ۱-۴-۵ بازی میکردند، به دردسر افتاده است.
فندایک در تشریح این بازی گفت: «ما برابر ژاپنی بازی کردیم که فضاها را کاملاً بسته و ایزوله کرده بود. این موضوع کار را برای ما سخت کرد. در نهایت، ما جام را با یک تساوی شروع کردیم. قطعاً میتوانیم کیفیت بهتری از خود نشان دهیم. حالا باید به بازی بعدی فکر کنیم.» تیم ملی هلند اکنون باید تمام تمرکز خود را روی نبرد سرنوشتساز هفته آینده برابر سوئد بگذارد.