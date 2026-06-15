به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران پس از کسب یک پیروزی و سه شکست در هفته نخست لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، با چهار امتیاز برزیلیا را ترک کرد. روبرتو پیاتزا برای ادامه مسابقات، شایان محرابی، علی رمضانی و سید متین حسینی را به اردوی تیم ملی در بلگراد فراخواند.

همچنین امیرحسین اسفندیار، عمران کوکجیلی، آرمین قلیچ‌نیازی و امیرمحمد گلزاده از جمع ملی‌پوشان خارج شدند و برای ادامه تمرینات راهی تهران شدند.

تیم ملی والیبال ایران پس از برگزاری اردوی شش‌روزه در صربستان، با ۱۵ بازیکن وارد هفته دوم لیگ ملت‌ها خواهد شد.

فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال در اردوی اول بلگراد و هفته دوم لیگ ملت ها بر اساس پست بازیکنان به قرار زیر است:

پاسور

عرشیا به‌نژاد و علی رمضانی

قطر پاسور

علی حاجی‌پور و پویا آریاخواه

دریافت کننده قدرتی

مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست و سید متین حسینی

مدافع میانی

محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری و شایان محرابی

لیبروها

محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته

هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان فرانسه به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.

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