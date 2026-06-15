توافق سرمربی سابق منچستریونایتد با میلان

به گزارش ایلنا، روبن آموریم به بازگشت به دنیای مربیگری نزدیک شده است. رسانه‌های پرتغالی گزارش داده‌اند که سرمربی ۴۱ ساله سابق منچستریونایتد برای قبول هدایت میلان با مدیران این باشگاه به توافق رسیده و جانشین ماسیمیلیانو آلگری خواهد شد.

بر اساس گزارش روزنامه پرتغالی «آبولا»، آموریم با قراردادی دو ساله تا تابستان ۲۰۲۸ موافقت کرده و در توافق طرفین بندی برای تمدید یک‌ساله قرارداد نیز در نظر گرفته شده است. این در حالی است که گفته می‌شد او پس از جدایی از منچستریونایتد قصد دارد مدتی از فضای فوتبال دور باشد، اما پیشنهاد میلان و فرصت هدایت یکی از پرافتخارترین باشگاه‌های اروپا نظرش را تغییر داده است.

در همین حال، جزئیات مالی این توافق نیز مشخص شده است. آموریم قرار است سالانه ۳.۵ میلیون یورو دستمزد دریافت کند و علاوه بر آن، پاداش‌هایی نیز بر اساس عملکرد تیم، کسب جام و بازگرداندن میلان به لیگ قهرمانان اروپا در قراردادش گنجانده شده است. میلان در دو فصل اخیر موفق به کسب سهمیه این رقابت‌ها نشده است.

با وجود نهایی شدن بخش عمده مذاکرات، گزارش‌ها حاکی از آن است که این توافق همچنان نیازمند تأیید نهایی «جری کاردیناله» مالک باشگاه و رئیس گروه سرمایه‌گذاری ردبرد کپیتال است. انتظار می‌رود پس از دریافت چراغ سبز نهایی، آموریم راهی میلان شود تا قراردادش را امضا کرده و فعالیت خود را برای فصل جدید آغاز کند.

میلان در هفته‌های اخیر گزینه‌های مختلفی را برای نیمکت خود بررسی کرده بود. ماتیاس یایسله، سرمربی ۳۸ ساله الاهلی عربستان، از جمله نام‌های مطرح برای این سمت بود اما آزاد بودن آموریم از هرگونه قرارداد، موقعیت ویژه‌ای برای او ایجاد کرد. مدیران میلان با انتخاب مربی پرتغالی از پرداخت بند فسخ سنگین برای جذب گزینه‌های دیگر نیز بی‌نیاز شدند.

از سوی دیگر، بازگشت سریع آموریم به مربیگری می‌تواند خبر خوبی برای منچستریونایتد باشد. طبق گزارش‌ها، باشگاه انگلیسی پس از قطع همکاری با او و اعضای کادر فنی‌اش با هزینه‌ای بالغ بر ۱۶.۷ میلیون پوند مواجه شده بود.

با قبول هدایت میلان، بخش قابل توجهی از غرامت و پرداخت‌های جبرانی که یونایتد موظف به پرداخت آن بود، منتفی خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند از فشار مالی باشگاه انگلیسی بکاهد.

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